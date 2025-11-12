Clima CDMX: pronóstico del clima para este jueves 13 de noviembre Se acerca el fin de semana y con él la llegada de un nuevo frente frío; conoce el pronóstico de clima para mañana 13 de noviembre. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Finalmente salió el frente frío, número 13 de tierras mexicanas, permitiendo que se normalicen las temperaturas. No obstante, se espera que durante la noche del jueves entre un nuevo frente frío.

Después de días nublados y fríos, finalmente la temperatura se había comenzado a regularizar en la Ciudad de México; no obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado la llegada de un nuevo frente frío.

Pronóstico de clima para este jueves 13 de noviembre en la CDMX

A diferencia del pronóstico de lluvia que existe para diferentes entidades del país, para la Ciudad de México se espera que este jueves 13 de noviembre no llueva.

Aunque no todo son buenas noticias, pues, pese a que no habrá lluvias, sí se esperan temperaturas bajas en algunas alcaldías de la ciudad.

El jueves 13 de noviembre la temperatura mínima para la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C, por lo que si planeas salir de la casa, la recomendación es llevar un suéter extra.

Además, durante la mañana del jueves habrá un ambiente frío y muy frío en las zonas altas de la ciudad. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla para algunas alcaldías.

Alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla por pronósticos de bajas temperaturas en algunas alcaldías de la Ciudad de México; aquí te contamos cuáles son para que, si vives en alguna de ellas, tomes tus precauciones.

La alerta amarilla se emite cuando existe un pronóstico de bajas temperaturas de 4 a 6 grados Celsius que, si se exponen a ellas, puede derivar en enfermedades respiratorias, por lo que la secretaría emite la alerta a manera de precaución para los ciudadanos.

Para la madrugada y mañana de este jueves 13 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla por bajas temperaturas a las siguientes entidades:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Por lo que la secretaria recomienda que, si vives en una de estas localidades, te abrigues correctamente, cubriendo nariz y boca, además de evitar exponerte a cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, invita a que resguardes a tus mascotas del frío, no dejándolas a la intemperie. Otra indicación para evitar que te enfermes es consumir abundantes frutas y verduras con vitamina A y C.