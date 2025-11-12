Metrópoli

El programa dará inicio el primer mes del próximo mes

El Gobierno del Estado de México capacitará a más de 40 mil operadores de transporte público en seguridad vial, primeros auxilios y prevención de violencia de género

Por Aura Mejía

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en el transporte público del Estado de México, el Gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez capacitará a más de 40 millones de operadores en desarrollo humano, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica, prevención de violencia de género y marco normativo.

Esta iniciativa es el resultado de un convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Trabajo y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

Los entrenamientos comenzaran en enero del 2026 en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tequixquiac, Toluca y Valle de Bravo.

Al finalizar la capacitación se entregara una certificación avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y el ICATI y tendrá un costo simbólico de 340 pesos. De está manera se garantizara que la formación cuente con altos estándares de calidad y profesionalismo.

El Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, explicó que dicha capacitación es parte del compromiso del gobierno para impulsar políticas públicas que generen bienestar, dignifiquen el trabajo y mejoren la movilidad.

Por su parte Daniel Andrés Sibaja González, Secretario de Movilidad, en reconocimiento a la labor diaria de las y los transportistas, señaló que es importante colaborar entre diferentes dependencias para poder ofrecer a las y los mexiquenses un servicio digno y seguro.

