El Gobierno del Estado de México capacitará a más de 40 mil operadores de transporte público en seguridad vial, primeros auxilios y prevención de violencia de género

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en el transporte público del Estado de México, el Gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez capacitará a más de 40 millones de operadores en desarrollo humano, primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica, prevención de violencia de género y marco normativo.

Esta iniciativa es el resultado de un convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Trabajo y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

Los entrenamientos comenzaran en enero del 2026 en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tequixquiac, Toluca y Valle de Bravo.

Al finalizar la capacitación se entregara una certificación avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y el ICATI y tendrá un costo simbólico de 340 pesos. De está manera se garantizara que la formación cuente con altos estándares de calidad y profesionalismo.

El Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, explicó que dicha capacitación es parte del compromiso del gobierno para impulsar políticas públicas que generen bienestar, dignifiquen el trabajo y mejoren la movilidad.

Por su parte Daniel Andrés Sibaja González, Secretario de Movilidad, en reconocimiento a la labor diaria de las y los transportistas, señaló que es importante colaborar entre diferentes dependencias para poder ofrecer a las y los mexiquenses un servicio digno y seguro.