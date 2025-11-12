En Chimalhuacán, Texcoco y Atenco más de 33 mil estudiantes reciben mobiliario nuevo

Entrega de mobiliario escolar

El Gobierno del Estado de México como parte de la estrategia “SECTI en tu Comunidad”, fortalecida por la Nueva Escuela Mexicana, entregó movilidad escolar a 125 planteles de educación básica de los municipios de Chimalhuacán, Texcoco y Atenco, con ello beneficiando a más de 33 mil niñas, niños y adolescentes del país.

La gira de la entrega de material, encabezada por el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Miguel Ángel Hernández Espeje, dio inicio en el municipio de Chimalhuacán, en la Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial No. 57 “Mariano Azuela, con la entrega de mobiliario escolar para 66 escuelas de educación básica. Esto beneficiara a 19 mil 544 estudiantes. Las primarias “General Emiliano Zapata” y “Tláloc”, asimismo recibieron vales de infraestructura educativa en beneficios de 892 alumnas y alumnos, con el objetivo de mejorar la Nueva Escuela Mexicana, garantizando espacios educativos dignos, seguros y funcionales.

Por su parte en el municipio de Texcoco el Secretario entregó en la Primaria “Centro Escolar Nezahualcóyotl”, vales de infraestructura educativa, en beneficio de mil 661 estudiantes. Además de entregarle mobiliario escolar a otras 44 escuelas, con esto favoreciendo a más de nueve mil alumnas y alumnos. Dentro del equipamiento se incluyen paquetes didácticos, deportivos e instrumentos para la banda de guerra.

El municipio de Atenco fue donde la gira llegó a su fin, específicamente en la Escuela Primaria “Gral. Vicente Guerrero”, en donde se entregó mobiliario escolar para 11 instituciones de educación, en beneficio de dos mil dos estudiantes de educación especial, preescolar, primaria y secundaria.