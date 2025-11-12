Entregan más de 650 aparatos ortopédicos y auditivos en Iztacalco durante 2025

Más de 650 personas adultas mayores y con discapacidad han recibido apoyos funcionales a lo largo de 2025 como parte del programa social “Entrega de Aparatos Ortopédicos y Auditivos”, implementado por la alcaldía Iztacalco con el objetivo de mejorar la movilidad y calidad de vida de habitantes en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con información de la demarcación, durante este año se otorgaron 667 apoyos de manera directa a personas beneficiarias, quienes ahora cuentan con herramientas que facilitan su desenvolvimiento cotidiano. Entre los equipos entregados se encuentran 86 aparatos auditivos, 170 bastones, 41 muletas, 69 andaderas y 301 sillas de ruedas.

Las jornadas de entrega se llevaron a cabo en diferentes espacios de la alcaldía, como la explanada principal y el auditorio Silvestre Revueltas, en fechas que incluyeron el 2 de mayo, 1 y 30 de julio, 29 de agosto y 30 de septiembre. Además, este 12 de noviembre se realizó una entrega en la colonia Agrícola Oriental, donde se distribuyeron más apoyos de manera directa.

La alcaldesa Lourdes Paz encabezó la jornada más reciente y acudió a algunos domicilios para entregar los aparatos de manera personal, acompañada por funcionarias de las áreas de Desarrollo Social, Vivienda y Grupos Sociales, así como del Departamento de Atención a Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad.

El programa forma parte de las acciones de apoyo social que impulsa el gobierno local con el propósito de fortalecer la inclusión, la igualdad y el bienestar de la población más vulnerable. Según la administración, estas ayudas buscan garantizar que las personas beneficiarias puedan mantener su autonomía y continuar participando activamente en la comunidad.

Las y los interesados en acceder a este programa pueden realizar el trámite en el módulo ubicado en el Edificio B, planta baja, de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales de la alcaldía. Para ello deben presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, constancia médica que especifique el tipo de aparato requerido, y, en el caso de menores de edad, la documentación del padre, madre o tutor.