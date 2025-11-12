Gobierno de Naucalpan impulsa la salud visual con entrega gratuita de lentes

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, continúa fortaleciendo su compromiso con la salud de las y los ciudadanos al realizar la tercera entrega gratuita de lentes del programa “Impulsando tu Salud”, a través del Sistema Municipal DIF.

Con esta nueva jornada, más de 700 naucalpenses han mejorado su salud visual sin costo alguno, lo que representa un importante avance en la meta de acercar los servicios médicos a todos los sectores del municipio, especialmente a las familias de bajos recursos que más lo necesitan.

Durante el evento, el alcalde Isaac Montoya resaltó que este tipo de programas reflejan la visión de un gobierno cercano, que escucha y responde a las necesidades de la población. “Impulsando tu Salud nació con el objetivo de brindar bienestar a nuestra gente. Sabemos que la vista es fundamental para estudiar, trabajar y desarrollarse plenamente. Por eso, este apoyo no solo mejora la salud, sino también la calidad de vida”, afirmó el edil.

El programa, que forma parte de las acciones coordinadas entre el Ayuntamiento y el Sistema Municipal DIF, busca detectar y atender a tiempo problemas visuales como miopía, astigmatismo o hipermetropía, especialmente en niños, jóvenes y adultos mayores. Con la entrega de lentes gratuitos, se pretende evitar que las dificultades económicas sean una barrera para acceder a una adecuada atención médica.

Montoya explicó que este proyecto también está alineado con la estrategia nacional de salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha promovido el programa “Salud Casa por Casa” para garantizar la atención médica universal en todo el país. En ese sentido, el alcalde destacó que Naucalpan se suma a esta visión con acciones concretas y resultados visibles en beneficio de su población.

Durante la entrega, el presidente municipal anunció que el programa contará próximamente con una instalación fija en la colonia La Raquelito, donde se ofrecerán servicios de revisión visual de manera permanente. Esta sede se sumará al trabajo de las unidades móviles que recorren diferentes colonias del municipio, llevando consultas, estudios y entrega de lentes gratuitos hasta los lugares más alejados.

“Queremos que ningún naucalpense se quede sin la oportunidad de ver mejor. Por eso, estamos ampliando la cobertura del programa para llegar a cada rincón de nuestra ciudad”, expresó Montoya, quien reiteró su compromiso con la salud, la inclusión y el bienestar social.

El Gobierno de Naucalpan, a través de estas acciones, busca consolidar una administración sensible y cercana a la gente, donde la atención médica sea un derecho y no un privilegio. Programas como Impulsando tu Salud son un ejemplo del esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía para construir un municipio más justo, saludable y solidario.

Con estas iniciativas, la administración municipal reafirma que en Naucalpan gobierna la esperanza, trabajando cada día para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y garantizar que todos tengan acceso a una atención médica digna y gratuita.