Gobierno de Texcoco logra acuerdos con CONAGUA para entregar título de pozo a ejidatarios de Huexotla

A través del diálogo y la gestión directa, el Gobierno Municipal de Texcoco, encabezado por el presidente Nazario Gutiérrez Martínez, logró que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgue el título de concesión del pozo San Andrés a los ejidatarios de Villa de San Luis Huexotla, quienes habían solicitado la reapertura del pozo para evitar la pérdida de sus cosechas.

El acuerdo se alcanzó después de que un grupo de ejidatarios acudiera al Palacio Municipal de Texcoco a bordo de un tractor, pidiendo la intervención de las autoridades locales ante la falta de respuesta de la CONAGUA. El presidente municipal atendió personalmente la situación, escuchando sus demandas y comprometiéndose a encontrar una solución inmediata.

Durante el encuentro, Nazario Gutiérrez pidió a varios representantes del grupo acompañarlo a la sala de cabildo, donde, junto con el director de Agua Potable y Alcantarillado, Lenín Adcel Ramírez Villanueva, se comunicó por vía telefónica con funcionarios de la CONAGUA. En la llamada participaron los ejidatarios Erendia Sánchez Soto, Claudio Estrada Botello, Guillermo Botello Espejel, Honorio Diana Trujano, Jorge Cisneros y Marco Antonio Diana, quienes presentaron su caso y mostraron la documentación correspondiente al pozo ejidal.

El presidente municipal explicó a los funcionarios federales que los campesinos contaban con más de 30 años utilizando legalmente el pozo San Andrés y que únicamente buscaban la renovación de la concesión, ya que el documento anterior había perdido vigencia. “Me permití ser portavoz de estos ejidatarios porque tienen derecho a conservar su fuente de agua. Su siembra está en riesgo y necesitan una solución”, expresó Gutiérrez Martínez durante la llamada.

Tras revisar el expediente, los funcionarios de la CONAGUA confirmaron que procederían a entregar el título de concesión a la brevedad, lo que permitirá la reapertura del pozo y la continuidad de las labores agrícolas en la zona. La noticia fue recibida con aplausos y muestras de agradecimiento por parte de los ejidatarios, quienes celebraron la rápida gestión del gobierno municipal.

“Afortunadamente tenemos los vínculos, por eso los busqué y aquí está la respuesta inmediata: tendrán su título de concesión del pozo”, afirmó el alcalde frente a los campesinos reunidos en la escalinata del Palacio Municipal.

Además de agradecer la pronta intervención, los ejidatarios aprovecharon el encuentro para solicitar la rehabilitación de caminos agrícolas y la credencialización de los productores, con el fin de ser identificados oficialmente como campesinos de la región de Texcoco.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con los sectores productivos rurales, subrayando que el diálogo y la gestión institucional son las herramientas más efectivas para resolver los conflictos y atender las necesidades del campo texcocano.

Con acciones como esta, la administración de Nazario Gutiérrez Martínez reafirma su voluntad de trabajar de la mano con los ejidatarios, promoviendo soluciones concretas que impulsen el desarrollo agrícola y fortalezcan la economía local.