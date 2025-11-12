Huixquilucan refuerza infraestructura vial en San Fernando

La calle Diagonal 5 de la colonia San Fernando, en Huixquilucan, estrenó un nuevo pavimento de concreto hidráulico, obra entregada por el gobierno municipal. Esta mejora forma parte de las peticiones ciudadanas atendidas a través del programa de servicios municipales “Huixquilucan Contigo 24/7”.

Durante una visita a la comunidad, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, detalló que la intervención abarcó dos mil 643 metros cuadrados. La obra se enmarca en el impulso a la obra pública que, según mencionó, ha superado una inversión de 411 millones de pesos en diversos rubros.

“Para nosotros y para los habitantes de San Fernando, hoy es un gran día”, expresó la alcaldesa. “Estamos inaugurando esta calle que los vecinos venían solicitando desde hace tiempo. Escuchamos de viva voz sus demandas más sentidas para darles solución”, destacó Contreras Carrasco.

La directora general de Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo Martínez, informó que la rehabilitación requirió una inversión de cuatro millones 800 mil pesos. Los trabajos incluyeron el mejoramiento de la base y el reforzamiento del drenaje sanitario y pluvial.

Como parte de la jornada, la alcaldesa realizó un recorrido a pie por la zona junto con servidores públicos de diversas áreas. La visita incluyó la entrega de apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones y paquetes alimentarios a los residentes.

La comitiva también visitó el Jardín de Niños “Ignacio Ramírez” y la Primaria “Miguel Hidalgo”, donde se distribuyeron balones y botiquines. Estas acciones buscan mantener un contacto directo con las necesidades de la comunidad.

La mandataria local subrayó que el programa “Huixquilucan Contigo 24/7” ha permitido atender más de siete mil 200 solicitudes ciudadanas en lo que va del año. “Esto garantiza que las peticiones se resuelvan de manera directa y oportuna”, afirmó.

Cerró recordando que recientemente recibió el “Premio Internacional Alma 2025” en la categoría de Fortalecimiento Institucional, galardón otorgado por la implementación de esta estrategia de gobierno cercano.