Licencia Permanente en CDMX: ¿el trámite tendrá descuento por Buen Fin 2025?

En esta edición de la temporada de ofertas por el Buen Fin 2025, mucho ha circulado el rumor sobre descuentos en algunos trámites de gobierno, dejando a los conductores a la expectativa sobre si el pago por la Licencia Permanente para conducir en la CDMX tendrá algún “descuento especial”.

¿Habrá promoción durante el Buen Fin 2025 para la licencia permanente?

Hasta el momento, ni la Secretaría de Finanzas de la CDMX ni la Secretaría de Movilidad de la CDMX han anunciado descuentos, promociones o ajustes temporales para trámites vehiculares o de licencias.

El trámite cuesta $1,500 pesos tanto para quienes solicitan por primera vez como para quienes ya tienen una licencia tipo A y quieren la permanente.

¿Cómo es el examen para tramitar la licencia de manejo?

Si vas a tramitar por primera vez tu licencia, debes aprobar un examen teórico de 20 preguntas sobre temas como señalización vial, reglamento de tránsito y la ley de movilidad. Deberás obtener mínimo 16 aciertos para considerarte como “aprobado”.

También necesitas una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, no tener adeudos ni sanciones por el programa “Conduce sin alcohol” o delitos viales.

Tramítala vía el portal de la Secretaría de Movilidad de la CDMX o de manera presencial mediante cita. Aprovecha los simuladores online para practicar para el examen.

Con esta información en mano, ya no tienes nada que esperar. No habrá descuentos por Buen Fin para sacar tu licencia permanente, así que realiza el trámite lo antes posible.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente de la CDMX?

El trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025. Después de esa fecha, no habrá prórroga, así que toma precauciones, pues la demanda ha crecido hasta en un 35%.