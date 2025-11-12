Licencias de conducir serán entregadas a domicilio por Sepomex en el Edomex

La Secretaría de Movilidad (Semov) formalizó un convenio con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) para implementar una nueva modalidad de entrega de las licencias de conducir renovadas de vehículos particulares para que los usuarios puedan recibirlas en sus domicilios.

El Convenio de Prestación de Servicios Postales fue publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 07 de noviembre de 2025; el Director del Registro de Licencias y Operadores de Semov, Alejandro Palacios Estrada, señaló que este convenio permitirá hacer más eficiente el proceso de renovación de licencia de conducir de servicio particular y mejorará la calidad del servicio al reducir los tiempos y costos de traslado para las y los mexiquenses que opten por esta modalidad.

El proceso para que los usuarios elijan esta modalidad se realizará mediante el envío de cartas de invitación a los automovilistas cuya licencia esté próxima a vencer —con 30 días de anticipación—, en las que se incluirán las líneas de captura para que el usuario especifique la vigencia del documento a renovar. Una vez realizado el pago respectivo ante la Secretaría de Finanzas, el usuario deberá retornar su pago por correo, para posteriormente recibir su nueva licencia en su domicilio.

Los tipos de licencia que pueden renovarse con el Programa de Correo Postal son: Tipo A Automovilista y Tipo E Chofer servicio particular, mismos que se entregarán en los domicilios de los solicitantes en los 125 municipios del Estado de México.

Los usuarios que accedan a este beneficio, deberán tener su expediente completo digitalizado, su documentación vigente (acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio); no ser extranjero; no tener padecimientos físicos (persona con capacidades diferentes) y que su último trámite de licencia no se haya realizado a través de la web o correo postal.