Marcha Generación Z: Rutas, calles cerradas y alternativas viales

Calles cerradas y ruras alternas de la Marcha Generación Z Especial

Si vives, trabajas o transitas por la Ciudad de México, es probable que ya hayas escuchado sobre la Marcha de la Generación Z que se llevará a cabo este fin de semana.

Por ello, para que no te agarren desprevenido, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la marcha convocada por el colectivo Movimiento Generación Z: cuáles son sus rutas, qué calles estarán cerradas y cómo puedes moverte para evitar contratiempos.

¿A qué hora y en dónde inicia la Marcha Generación Z?

La marcha inicia a las 11:00 horas frente al emblemático Ángel de la Independencia, en la glorieta de Paseo de la Reforma, y se dirige hacia el Palacio Nacional (Plaza de la Constitución), según lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC).

¿Cuál será la ruta de la Marcha Generación Z?

Para todos los que piensan asistir a la marcha y los que no, pero necesitan estar prevenidos, la ruta de la Marcha de la Generación Z es la siguiente:

Paseo de la Reforma desde el Ángel.

Avenida Juárez.

Eje Central.

Calle 5 de Mayo hacia la plancha del Zócalo.

La SSC advierte que las vías principales de la alcaldía Cuauhtémoc podrían verse particularmente afectadas

¿Cuáles son las alternativas viales recomendadas?

Si no quieres quedarte atrapado en el tránsito por la Marcha de la Generación Z, estas son algunas de las rutas sugeridas:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Avenida Chapultepec.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente.

¿Qué exigen la Marcha Generación Z?

Los convocantes y los grupos que marcharán señalan que esta movilización surge ante el hartazgo por la inseguridad, la corrupción y la falta de justicia en un contexto en que exigen mayor transparencia y acción real.

Finalmente, la ciudadanía que atraviesa por la CDMX por trabajo o por alguna otra necesidad, la sugerencia es salir con más tiempo o elegir rutas alternas. Asimismo, evita circular por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo durante las horas de mayor concentración.