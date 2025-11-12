Megaoperativo en Tláhuac e Iztapalapa: caen 14 narcotraficantes, entre ellos su lideresa “Doña Concha”

Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a 14 narcomenudistas de un grupo criminal que opera en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

La detención más importante es la de Concepción Zamora González, alias “Concha”, de 56 años de edad quien cuenta con antecedentes delictivos en 1997 y 2007, por el delito de Robo calificado.

Además, fueron capturados Gustavo Palacios Montiel, de 35 años de edad quien cuenta con antecedentes delictivos en 2012, por el delito de robo con violencia; Daniel Alejandro Acosta Zamora de 33 años.

También Perla Yajaira Montaño Martínez, de 27 años de edad; Karla Jazmín Gómez Zamora, de 40 años de edad; Héctor Miguel Rivera Zamora, de 30 años de edad quien fue encarcelada en 2021, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Además, Héctor Eusebio Rivera Acosta, de 60 años de edad; Alma Delia Zamora González, de 56 años; Julio Cesar Acosta Zamora, de 30 años; Danna Paola Toledo Martínez, de 30 años de edad; Francisco García Olvera, de 45 años de edad; Carlos Francisco García Olvera, de 27 años de edad; Karla Lucia García Olvera, de 42 años; y Ángel Axel Leal García, de 18 años de edad.

Las acciones policiales se llevaron a cabo derivado de las investigaciones en domicilios identificados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas, ubicados en calles de dichas alcaldías, donde la célula criminal resguardaba y comercializaba la droga.

El primer cateo se llevó a cabo en un departamento de una unidad habitacional en la colonia Barrio San Miguel, donde aseguraron 200 dosis de cocaína, 269 de marihuana, nueve kilos y medio de la misma hierba a granel, dos armas de fuego con cargadores, una báscula gramera y cuatro equipos telefónicos.

Después, en un inmueble de la calle Tata Jesucristo, en la colonia Barrio San Antonio, aseguraron 41 dosis de metanfetamina, 50 gramos de cocaína en piedra, 228 dosis de la misma sustancia en polvo y 10 kilogramos de marihuana.

La tercera intervención ocurrió en una casa localizada en la calle Río Escondido, de la colonia Valle de San Lorenzo, donde decomisaron 200 dosis de metanfetamina, 199 envoltorios con posible cocaína y 227 dosis de aparente marihuana, además detuvieron a dos hombres de 30 y 60 años de edad, así como a una mujer de 56 años.

El cuarto cateo sucedió en una propiedad que se ubica en la Unidad Habitacional Gavilán, en la colonia Barrio San Miguel, donde los efectivos aseguraron 300 gramos de cocaína a granel, 50 gramos de metanfetamina y cinco kilogramos de marihuana.

Finalmente, en la Doceava Cerrada de José Clemente Orozco, de la colonia Valle de San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, los policías ejecutaron la quinta orden de cateo, donde decomisaron 100 dosis de cocaína, 99 de marihuana y 18 de metanfetamina.