Metrobus CDMX: Estas son las estaciones afectadas por los bloqueos en Insurgentes este miércoles 12 de noviembre

El Metrobús de la Ciudad de México informó este martes que el servicio en la Línea 1 presenta afectaciones debido a movilizaciones sociales registradas en diferentes puntos de la capital. Según el aviso emitido por la autoridad del transporte, el servicio opera de manera parcial desde Indios Verdes hasta Río Churubusco y, por otro lado, de El Caminero a Corregidora.

El tramo comprendido entre Teatro Insurgentes y Villa Olímpica permanece sin servicio desde las primeras horas del día. La actualización de las 11:00 horas, publicada a través de las redes sociales oficiales del Metrobús, recomienda a los usuarios consultar el estado actual del servicio en la página web metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB para conocer los avances o cambios en tiempo real.

La interrupción parcial del servicio ha generado complicaciones en la movilidad del sur de la ciudad, especialmente en zonas como San Ángel, Insurgentes Sur y Perisur, donde se concentran una gran cantidad de trabajadores, estudiantes y automovilistas que diariamente utilizan este transporte como principal medio de traslado.

Las autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) pidieron a la ciudadanía tomar previsiones y anticipar sus viajes, ya que se prevé que las movilizaciones sociales continúen a lo largo del día. Aunque no se especificó la causa exacta de las protestas, algunos reportes ciudadanos indican que podrían estar relacionadas con demandas laborales y sociales.

Por su parte, personal del Metrobús realiza maniobras para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer el servicio completo lo antes posible. Elementos de tránsito capitalino también se encuentran en la zona para agilizar la circulación vehicular y orientar a los conductores que buscan rutas alternas.

El sistema Metrobús recordó que mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) para monitorear las movilizaciones y determinar el momento oportuno para reanudar el servicio total en la Línea 1. Mientras tanto, el resto de las líneas del sistema opera con normalidad.

La autoridad del transporte exhorta a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales y a planificar con tiempo sus desplazamientos, especialmente durante las horas pico, cuando la demanda de usuarios aumenta significativamente.