PAN CDMX busca visibilidad con nueva estrategia territorial

La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) realizó este miércoles diversas activaciones en distintos puntos de la capital como parte de una estrategia territorial que busca fortalecer el contacto directo con la ciudadanía.

De acuerdo con la dirigencia panista, estas acciones forman parte de un plan de trabajo que tiene como objetivo escuchar las preocupaciones de la población y construir una plataforma política con miras a los próximos procesos electorales.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez señaló que la estrategia contempla recorridos en las 16 alcaldías, con presencia en colonias y comunidades de toda la ciudad, para mantener un diálogo permanente con los habitantes y conocer sus principales demandas.

“Queremos escuchar a la ciudadanía y decirle que en el PAN hay un proyecto de gobierno que ofrece soluciones”, afirmó Gutiérrez Ureña durante una de las activaciones.

La dirigente explicó que el partido busca acercarse especialmente a sectores que, aseguró, no se sienten representados por el gobierno actual, como jóvenes, mujeres jefas de familia y personas adultas mayores.

En este sentido, precisó que las brigadas panistas, junto con legisladores y líderes sociales, difunden entre la población propuestas relacionadas con seguridad pública, acceso a la salud, servicios y respeto a la dignidad humana.

También señaló que la estrategia territorial estará acompañada de un proceso de renovación digital y de comunicación directa con la ciudadanía, con el fin de fortalecer la presencia del PAN en las calles y consolidar su estructura rumbo a los próximos comicios.