¿Por qué está cerrada la Línea 1 del Metro hoy? Este es el comunicado oficial La Línea 1 del Metro de la CDMX se encuentra cerrada por pruebas de control. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Que no te agarre desprevenido, toda la Línea 1 del Metro de la CDMX concluyó su servicio antes de la hora habitual por pruebas de control en los trenes.

Ante la reapertura de las últimas estaciones de la Línea 1 que faltaban por abrir, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) anunció que la línea rosa concluiría su servicio a las 22:00 horas de la noche este miércoles 12 de noviembre.

La última corrida de trenes fue a las 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec, por lo que a estas horas ya no hay servicio en ninguna de las estaciones.

Como alternativa al uso del Metro, las autoridades pusieron a disposición de los ciudadanos unidades de RTP que recorrerán las estaciones de la línea para acercarte a tu destino.

Los autobuses de RTP están disponibles en estos momentos afuera de cada estación de la Línea 1 y circularán hasta las 24:00 horas, cubriendo el horario habitual del Metro.

El servicio de RTP te cobrará lo mismo que cobra el Metro de la Ciudad de México, que es la cantidad de $5 pesos mexicanos, los cuales podrás pagar con tu Tarjeta de Movilidad Integrada.

A su vez, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) ha comentado que el jueves 13, el horario de servicio será de manera habitual de 5:00 de la mañana hasta las 24:00 horas.

¿Por qué cerró la Línea 1 del Metro CDMX?

El motivo de la conclusión de servicio prematuro de la Línea 1 del Metro CDMX fue que el cambio de horario permitiría realizar pruebas integrales al sistema de control de trenes, previo a la reapertura del tramo de Juanacatlán a Observatorio; así lo anunciaron en sus redes sociales el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC).

Sobre cualquier modificación o nueva información, el Metro de la Ciudad de México recomienda a los usuarios estar al pendiente de sus redes sociales, pues toda comunicación la realizan a través de esas plataformas.

#AvisoMetro Recuerda que hoy, el servicio de #LaNuevaLínea1 concluye a las 22:00 horas, saliendo las últimas corridas de trenes a las 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec.



Habrá servicio de apoyo de #RTP, desde las 22:00 horas y hasta las 24:00 horas.



Toma… pic.twitter.com/E46d9SDPaA — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025

¿Cuándo reabrirá la Línea 1 del Metro CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que la reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio será este domingo 16 de noviembre.

Con la inauguración de estas estaciones, concluirían las remodelaciones que se realizaron a la Línea 1 hace más de dos años y que afectaron el traslado de miles de usuarios.

Con estas actualizaciones a la línea rosa, se espera que el avance de los trenes sea más rápido entre cada estación y que no existan tantas afectaciones por averías de los mismos.