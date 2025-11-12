Refuerzan en Ecatepec operativos contra robo de motocicletas

Un operativo conjunto entre la policía municipal de Ecatepec y la Fuerza de Tarea Marina se desplegó este día en la avenida Juan Aldama de la colonia Miguel Hidalgo. La acción forma parte de los filtros de seguridad permanentes establecidos para combatir el robo de motocicletas y disuadir la comisión de otros delitos de alto impacto utilizando estos vehículos.

El despliegue estuvo integrado por 27 elementos y 10 unidades del Grupo de Operaciones Especiales, Tránsito, Motocicletas y la Policía Metropolitana, quienes contaron con el respaldo de la Marina. El objetivo principal fue instalar un punto de revisión para inspeccionar a los conductores de este tipo de transporte.

La oficial Miriam Macías Noria, policía tercero del Agrupamiento Femenil de Tránsito, explicó el procedimiento. “El operativo consiste en revisar que las motocicletas no tengan reporte de robo, con apoyo de células de la Policía Metropolitana y de GOES”, detalló la agente.

En el ámbito de la vialidad, la revisión se centró en verificar que las unidades contaran con placas vigentes y tarjeta de circulación. Asimismo, se comprobó que los conductores portaran licencia de manejo y que tanto ellos como sus acompañantes hicieran uso del equipo de seguridad reglamentario.

“Procedemos a las infracciones si no traen licencia, tarjeta o viajan con niños a bordo. Y si no portan placas, las unidades se remiten a corralón”, precisó la oficial de Tránsito. El balance de la jornada arrojó la revisión de 32 motos y 43 personas, resultando en ocho infracciones y siete vehículos enviados al depósito.

Entre las faltas más recurrentes se encontró la ausencia de placa, la falta de equipo de seguridad y el transporte de menores sin la protección adecuada. Estas acciones buscan desincentivar el uso de motocicletas en actividades delictivas, dado que son vehículos comúnmente empleados en robos con violencia.

Ciudadanos como David Gutiérrez, quien fue revisado durante el operativo, expresaron su apoyo a estas medidas. “Está muy bien que hagan estas revisiones porque está pésimo el desorden de motos y hacer que cumplen con el reglamento”, comentó tras presentar sus documentos en orden.

Alejandro Suárez también se mostró a favor de los filtros de seguridad. “Pasan como locos en las motos, provocan accidentes, no traen placas, hay motos robadas, se presta mucho a actividades ilícitas, está bien para que haya un control”, afirmó, respaldando la estrategia implementada por las autoridades.