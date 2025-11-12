Reparan fuga de agua en la carretera Lago de Guadalupe en Tlalnepantla

El Gobierno de Tlalnepantla informó que la fuga de agua localizada en la lateral de la carretera Lago de Guadalupe, con dirección hacia el Periférico, fue reparada exitosamente gracias al trabajo conjunto entre el Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (OPDM) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

De acuerdo con las autoridades municipales, la pronta atención a este desperfecto evitó mayores afectaciones al suministro de agua en colonias aledañas, además de prevenir riesgos viales en una de las avenidas con mayor flujo vehicular del municipio.

Desde las primeras horas del día, personal especializado del OPDM Tlalnepantla acudió al lugar para realizar las maniobras necesarias, identificar el punto exacto de la fuga y efectuar la reparación. Posteriormente, se realizaron trabajos de bacheo y reposición del pavimento para garantizar que la vialidad quede en óptimas condiciones.

Aunque la reparación fue concluida, la vialidad permanece cerrada temporalmente mientras se concluyen los trabajos de pavimentación y se permite que el nuevo material fragüe adecuadamente. Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras concluyen las labores.

El Gobierno de Tlalnepantla destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la administración con la seguridad y el bienestar de los habitantes, así como con el mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica y vial. Además, subrayó la importancia de la colaboración con la CAEM para responder de forma rápida y eficiente ante emergencias de este tipo.

Vecinos de la zona reconocieron la pronta respuesta de las autoridades, señalando que la fuga había comenzado a generar encharcamientos que complicaban el tránsito vehicular y ponían en riesgo tanto a peatones como a conductores. Con la intervención oportuna, se evitó que la situación se agravara y afectara a más hogares.

Por su parte, el OPDM informó que mantiene un monitoreo permanente de la red hidráulica, atendiendo reportes ciudadanos y realizando recorridos preventivos para detectar posibles fugas o daños estructurales en las tuberías. De igual manera, reiteró su disposición a trabajar de la mano con la ciudadanía para mantener en buen estado los servicios básicos.

El Ayuntamiento recordó que estas labores forman parte del programa integral de mantenimiento urbano que se ejecuta en distintas zonas del municipio, con el propósito de garantizar vialidades seguras, funcionales y con buena imagen para todos los tlalnepantlenses.

Finalmente, las autoridades invitaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal que labora en la zona, para evitar accidentes o retrasos innecesarios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar por un Tlalnepantla más seguro, ordenado y funcional, donde el cuidado del agua y la infraestructura urbana son prioridades permanentes.