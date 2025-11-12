Se cancela bloqueo anunciado en Ecatepec gracias al diálogo entre autoridades y transportistas

El Gobierno de Ecatepec informó que se canceló el bloqueo anunciado para este viernes 7 de noviembre, luego de una reunión de trabajo encabezada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la organización de transportistas AMOTAC.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el encuentro permitió establecer acuerdos que privilegiaron el diálogo, la movilidad ciudadana y la solución pacífica de los conflictos, evitando así afectaciones a terceros y posibles alteraciones en la vialidad del municipio.

La reunión contó con la participación de la Fiscalía Regional de Ecatepec, el Director de Seguridad Ciudadana y Vial, la Dirección de Gobierno Municipal, así como la Dirección de Gobierno del Estado de México, Región Ecatepec. Durante la mesa de trabajo, se escucharon las inquietudes de los transportistas y se trazaron rutas de acción conjunta para atender sus demandas de manera institucional.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, destacó que su administración apuesta por la comunicación directa y la cooperación con todos los sectores sociales para mantener la estabilidad y el orden público. “En Ecatepec trabajamos con cercanía y resultados, privilegiando el diálogo y la paz social. Sabemos que las afectaciones a terceros no son el camino para alcanzar acuerdos, por eso seguimos construyendo soluciones que beneficien a toda la ciudadanía”, afirmó.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal de la reunión fue garantizar la movilidad y seguridad de los habitantes, sobre todo en zonas donde un bloqueo habría generado severas complicaciones viales. Gracias a la disposición de los representantes de AMOTAC y al trabajo coordinado de las dependencias involucradas, se logró desactivar la protesta de manera pacífica.

Asimismo, se acordó mantener canales de comunicación abiertos entre el gobierno municipal y los transportistas, con el fin de dar seguimiento a sus planteamientos y fortalecer la colaboración para mejorar las condiciones de trabajo del sector.

El Gobierno de Ecatepec reiteró su compromiso con la legalidad, el orden y el respeto a los derechos ciudadanos, subrayando que la protesta social es legítima siempre que se ejerza sin perjudicar a terceros. En este sentido, la administración local enfatizó que continuará impulsando mesas de diálogo y acciones conjuntas para prevenir conflictos y fomentar la participación ciudadana.

Con la cancelación del bloqueo, las autoridades municipales agradecieron a la población su comprensión e hicieron un llamado a continuar trabajando unidos por un municipio más seguro, ordenado y en paz.

El Gobierno de Ecatepec reafirmó que seguirá actuando con honestidad, diálogo y cercanía con la gente, cumpliendo el compromiso de transformar el municipio con resultados tangibles que beneficien a todos los sectores.