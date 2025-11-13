Bloqueos CNTE: así empezaron las manifestaciones este jueves 13 de noviembre

CNTE Cierres en Centro Histórico; CNTE llega a Palacio Nacional.

A partir de este día, jueves 13 de noviembre de 2025, inició el paro nacional de 48 horas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que llevaría a cabo esta semana.

En el aviso oficial del paro de actividades, anunciaron también la realización de manifestaciones y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, así como otras entidades del país.

CNTE en Palacio Nacional

De acuerdo con el plan de acción presentado por la CNTE, los manifestantes comenzarían a reunirse frente a la Catedral Metropolitana a las 4:00 de la madrugada de este jueves, previendo cercar Palacio Nacional a las 6:00 AM.

Esta mañana, los grupos de maestros se reunieron en el asta de la Bandera Nacional en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, mientras que otros manifestantes comenzaron a agruparse por las calles que conectan a la plaza.

En Correo Mayor y Moneda, los maestros colocan mantas de protesta en las conocidas ‘rompeolas’, que son vallas metálicas de aproximadamente tres metros de altura.

No obstante, al acercarse los manifestantes a las bardas de Correo Mayor para tratar de moverlas, fueron recibidos con gas desde el interior de las mismas.

Otro momento de tensión surgió al instante de entrar a la Plaza de la Constitución, resultando en jalones y empujones con los granaderos que resguardan la zona.

La razón del enfrentamiento se debió a que las autoridades no permitieron el ingreso de cuatro vehículos a la Plaza de la Constitución; no obstantes, los maestros lograron ingresar dos camionetas de sonido.

Las ‘rompeolas’ también cercan el Palacio Nacional, sin embargo, la separación no ha obstaculizado la protesta de los maestros y el público, pues dieron inicio a las pintas en las vallas metálicas con señalamientos como “NARCOESTADO”.

Debido a esto, todas las calles que rodean el Zócalo están cerradas a la circulación y se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones en la rutina de sus trayectos para evitar retrasos en las actividades de su día.

Bloqueos CNTE: Los otros puntos de manifestación

Este paro nacional de 48 horas tiene como propósito demandar al Gobierno Federal la anulación de la Ley del ISSSTE de 2007, le derogación de la reforma educativa; a su vez, exigen también:

Mejoras en materia de justicia laboral.

Mayor presupuesto para la educación y salud.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Un alto a la represión contra docentes.

Una vez finalizada su manifestación a las afueras de Palacio Nacional, el contingente de maestro tiene planeado marchar a las 9:00 AM hacia la Cámara de Diputados, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, Avenida Congreso de la Unión #66, por lo que recomiendan tomar previsiones de trayecto si circundas la zona.

En el plan de acción de la CNTE, no se descarta la toma de casetas cercanas a la Ciudad de México, debido a ello, se recomienda a los ciudadanos y ciudadanas mantenerse al tanto de las opciones de información vial para evitar zonas de posible bloqueo.