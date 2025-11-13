Licencia permanente en CDMX: horarios de módulos para tramitarla

Módulos para tramitar la Licencia Permanente de CDMX Macromódulo instalado por la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) en la Ciudad Deportiva en Mixhuca ( MAGDALENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM/Magdalena Montiel Velázquez)

La Licencia Permanente tipo A, emitida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, tiene un costo de 1,500 pesos y ofrece la posibilidad de realizar el trámite por vez única, a capitalinos y habitantes del Estado de México.

¡Apúrate a sacar tu licencia, porque hay fecha límite! hasta el momento, no se ha emitido una extensión de la fecha límite para tramitar tu licencia permanente.

Sin embargo, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció recientemente que las autoridades competentes se encuentran analizando la posibilidad de extender el periodo para que conductores de automóviles particulares puedan beneficiarse del trámite por única vez de la licencia de conducir tipo A.

Horarios de atención para tramitar la Licencia Permanente de la CDMX

Aunque no se ha confirmado la ampliación del periodo para adquirir este documento con validez oficial en todo el país, sí habrá una extensión en el horario de atención en los módulos de la SEMOVI para atender la alta demanda de usuarios que buscan obtener la licencia permanente.

Los horarios para realizar el trámite en los módulos de atención y Tesorerías Exprés de la SEMOVI, distribuidos en la Ciudad de México, se extienden de lunes a domingo, de 9:00 am a 9:00 pm Esto, según un anuncio reciente de Brugada.





¿Cuáles son los módulos de atención para tramitar la licencia permanente de la CDMX?

A continuación te presentamos la lista de los principales módulos de atención, así como la dirección donde se ubican para realizar el trámite de tu licencia permanente. Recuerda revisar la disponibilidad de citas. La mayoría de estos módulos atienden en un horario de 9:00 am a 9:00 pm, de lunes a domingo.

Macromódulo Magdalena Mixhuca: Boulevard 5, Granjas México, Iztacalco (accesible por Metro Ciudad Deportiva, puerta 7)

Tesorerías Exprés: Eduardo Molina, Miguel Ángel de Quevedo, Félix Cuevas, Miramontes, Magdalena Contreras, Acoxpa.

Oficinas SEMOVI: Todas las oficinas y módulos de la Secretaría de Movilidad aplican este horario extendido.

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 263, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc.

Módulo División del Norte: Av. Municipio Libre 314, Col. Emperadores, Benito Juárez.

Módulo Marina Nacional: Av. Marina Nacional 329, Col. Verónica Anzures, Miguel Hidalgo.

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo #193, Local J24, 1er piso, Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11300.

Módulo de Agencias y Licencias en Insurgentes Sur: v. Insurgentes Sur #263, 1er piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) cuenta con módulos móviles y fijos, donde puede realizarse el trámite para la expedición de la licencia permanente, distribuidos diferentes alcaldías de la CDMX.

¿Cómo tramitar mi licencia permanente tipo A?

Para adquirir este documento, que también puede servirte como identificación oficial, necesitas crear una Llave CDMX, que es la cuenta en el sistema digital de trámites de la Ciudad de México.

Esta llave te será útil no solo para tramitar la licencia, sino también para realizar trámites posteriores dentro del área capitalina.

También deberás presentar el examen teórico, basado en el Reglamento de Tránsito de la capital y en conocimientos básicos de manejo. Al aprobarlo, necesitarás guardar el comprobante para presentarlo junto con la documentación requerida.

Antes de sacar tu cita, deberás realizar el pago en alguno de los establecimientos permitidos. Puedes pagar en ventanilla bancaria o en tiendas de conveniencia como OXXO. Recuerda guardar el ticket, ya que funcionará como comprobante de pago al acudir al módulo para concluir tu trámite.

La línea de captura del trámite de la licencia tipo A, con costo de 1,500 pesos, vendrá especificada en tu cita, para acudir en el día y hora establecidos a alguno de los módulos de SEMOVI que hayas seleccionado al momento de realizar tu registro.