PAN presenta Ley de Ordenamiento Territorial construida por la ciudadanía

Se abrió un proceso de consulta ciudadana para escuchar a quienes viven todos los días las consecuencias del desorden urbano

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó la iniciativa de Ley de Ordenamiento Territorial, que fue elaborada en conjunto con especialistas, organizaciones civiles y la ciudadanía.

La promovente fue la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, la panista Olivia Garza, quien destacó que esta propuesta no fue elaborada de manera unilateral ni desde un escritorio, sino a través de un proceso abierto de diálogo y consulta con expertos en urbanismo, académicos, activistas ambientales y vecinos que participaron aportando ideas y observaciones.

Dio a conocer que la iniciativa contiene más de 60 propuestas de la ciudadanía, “es fruto de un ejercicio participativo que demuestra que sí se pueden construir leyes con la gente y para la gente. Es una ley que surge del consenso, no de la imposición”, afirmó.

Y señaló que la Ley de Ordenamiento Territorial simboliza que la planeación urbana puede ser democrática, que el desarrollo puede ser ordenado y que la ciudad puede planearse de la mano con su gente.

“Abrimos un proceso de consulta ciudadana para escuchar a quienes viven todos los días las consecuencias del desorden urbano, de la falta de planeación, de la expansión irregular, del tráfico, de la inseguridad y de la pérdida de nuestros suelos de conservación; escuchamos a quienes han dedicado años a la defensa del medio ambiente, a urbanistas, académicos, pero también a vecinos de colonias, pueblos y barrios originarios que saben mejor que nadie lo que significa ver crecer una ciudad sin reglas claras”.

¿En qué consiste la ley?

Explicó que con esta iniciativa se incorpora la figura del Registro Público Urbano Digital y del Consejo Consultivo, este último fungiendo como órgano colegiado de participación social, de promoción y de carácter técnico.

También se busca reforzar la coordinación entre las alcaldías y el Gobierno central para garantizar la participación social en la planeación urbana, la definición de algunas de las facultades de la Secretaría de Planeación y la jerarquía de los instrumentos de planeación.

“Esta es una deuda legislativa que debemos saldar. El Congreso no puede seguir esperando a que el Gobierno nos mande su versión. Es momento de legislar, de dictaminar las iniciativas que ya existen y de asumir la responsabilidad que la Constitución nos otorga”, advirtió.

Entre las asociaciones que participaron en la construcción de esta iniciativa se encuentran la Asociación Mexicana de Urbanistas, del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C; el Colegio de Arquitectos de la CDMX, y la Cámara Mexicana de la Industria y Construcción de la CDMX ademas de ciudadanos y urbanistas.