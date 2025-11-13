Repavimentación histórica en Ecatepec: Las avenidas Insurgentes y Nacional renacen tras años de abandono

En un hecho considerado histórico para la movilidad del municipio, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de las avenidas Insurgentes e Industrias, dos de las vialidades más importantes de la región, que durante años permanecieron en malas condiciones. Las obras, que en conjunto superan los 4 kilómetros lineales, representaron una inversión mayor a 36 millones de pesos y beneficiarán directamente a más de 300 mil habitantes.

Durante el recorrido, la presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte del programa de recuperación de vialidades que su gobierno impulsa para mejorar la circulación y reducir los tiempos de traslado. Además, dio el banderazo de inicio de la repavimentación de avenida Nacional, una obra de 2.7 kilómetros lineales que también estaba muy deteriorada y que atraviesa varias comunidades de la región de Guadalupe Victoria.

Acompañada por vecinos, funcionarios y representantes comunitarios, Cisneros Coss caminó por avenida Insurgentes, una de las más transitadas del primer cuadro municipal y que conecta vías estratégicas como López Portillo, la carretera Lechería–Texcoco, la autopista México–Pachuca y vía Morelos. Esta obra, de 3.3 kilómetros, fue realizada con el tren de repavimentación adquirido recientemente por el gobierno municipal, lo que permitió un ahorro significativo. Mientras que una empresa habría cobrado más de 25 millones de pesos, el municipio invirtió 17 millones 916 mil pesos, generando un ahorro de 7 millones 687 mil 880 pesos.

Vecinas como Blanca Esther Bermúdez Rosas, habitante de la colonia Tierra Blanca, celebraron el resultado de la rehabilitación. “Estoy muy contenta porque nos da mejor confort en el transitar de los vehículos y se ve mucho más bonito. Le da un realce muy satisfactorio y una muy buena impresión”, expresó al ver concluida la obra frente a su domicilio.

Posteriormente, la alcaldesa recorrió avenida Industrias, un tramo de 704 metros lineales que fue repavimentado con concreto asfáltico gracias a una inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Esta vialidad beneficia directamente a cerca de 15 mil habitantes de las comunidades La Cuesta, El Rehilete y Tepetzicasco, además de miles de personas que la utilizan diariamente para llegar a sus destinos.

Asimismo, Cisneros Coss acudió a la colonia Ejidos de San Cristóbal para arrancar formalmente la repavimentación de avenida Nacional, una de las rutas más utilizadas paralelas a la vía López Portillo. Gracias al tren de repavimentación entregado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la obra tendrá un costo de 8 millones 324 mil pesos, muy por debajo de los 12 millones 911 mil pesos que habría cobrado una empresa privada. Esto representa un ahorro de 6 millones 587 mil pesos para el municipio.

Finalmente, la alcaldesa aseguró que Ecatepec está viviendo una transformación acelerada gracias al uso de maquinaria propia y una planificación más eficiente. Adelantó que el próximo año varias comunidades podrán declararse 100% pavimentadas, ya que el gobierno municipal operará dos trenes de pavimentación y dos dragoneras, lo que permitirá avanzar aún más en la rehabilitación de vialidades.