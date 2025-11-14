Cae líder de facción de La Familia Michoacana en Tláhuac

Detenidos A la izquierda Uziel Jesús Sánchez Martín. (SSC)

Fue detenido Uziel Jesús Sánchez Martín, líder de una facción de la Familia Michoacana que opera en la alcaldía Tláhuac.

Este sujeto es identificado como autor intelectual de la agresión ocurrida en febrero, en un velorio que se llevaba a cabo en la calle Emperadores, de la colonia tres de Mayo, en la alcaldía Tláhuac, donde una menor de edad y una mujer perdieron la vida.

Además se le vincula con el homicidio de una mujer que viajaba a bordo de su vehículo particular en la calle Valle Alpino y su esquina con Océano de las Tempestades, en la colonia Selene, de la alcaldía Tláhuac, ocurrida el 25 de febrero, tras la cual se impactó con varios automóviles estacionados.

También fueron capturados Jorge Enrique Hernández Sánchez y Félix Jesús Nogueron Alvarado, de sus principales operadores, dedicados a la venta y distribución de droga en la misma demarcación, y quienes fungen como choferes de la camioneta con placas de circulación del estado de Michoacán.

Durante un recorrido de seguimiento en la calle Puente caso esquina con Prolongación de Miramontes, en la colonia Amsa, de la alcaldía Tlalpan los oficiales localizaron dicha camioneta y a tres hombres que actuaban de manera inusual, además que uno de ellos tenía en sus manos una pistola.

Al revisarlos les hallaron un arma corta con siete cartuchos útiles, 63 bolsitas con marihuana, 82 envoltorios con cocaína en piedra, una bolsa con aproximadamente 40 gramos de crystal, dinero en efectivo, y tres teléfonos celulares de alta gama.