Clima en CDMX para el fin de semana: en estas alcaldías hará más frio

Clima para este fin de semana en la CDMX Activan alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas en algunas alcaldías de la capital. (Cuartoscuro)

¿Cómo recibirá el clima el último puente del año en las diferentes alcaldías de la CDMX?

Aquí te damos el reporte puntual del pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Ciudad de México. Habrá alcaldías donde el frío afectará más que en otras, debido a sus características geográficas.

Pronóstico del clima en CDMX para este fin de semana del 14 al 16 de noviembre

Recordemos que la Ciudad de México se compone de 16 alcaldías. Aunque forman parte de la misma metrópoli, cada una tiene características muy particulares, desde geográficas hasta climáticas. Por ello será vital saber cómo prepararte para pasar el último puente del año.

El pronóstico del clima para la Ciudad de México indica que habrá bajas temperaturas durante las madrugadas y las mañanas en varias alcaldías, aunque el día será templado y soleado, como el de este viernes 14 de noviembre. Sin embargo, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SIGRP) activó alerta naranja por heladas en algunas localidades.

Clima en CDMX este viernes 14 de noviembre: ¿en qué alcaldías hará más frío?

Este viernes 14 de noviembre, la capital amaneció con un ambiente sumamente frío, y se espera que durante la noche la situación sea similar en la mayoría de las alcaldías de la CDMX, alcanzando temperaturas bajas que podrían estar alrededor de los 7° centígrados, de acuerdo con información de Telediario.

Las alcaldías con mayor riesgo de presentar bajas temperaturas este viernes 14 de noviembre, debido a su altura, son: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se ha activado una alerta amarilla por heladas. Otras alcaldías podrían presentar temperaturas entre 4° y 6° centígrados, por lo que se recomienda tomar precauciones y medidas para evitar enfermedades respiratorias.

Se activa alerta naranja por heladas en algunas alcaldías de la CDMX para este sábado 15 de noviembre

Para este sábado 15 de noviembre se espera una máxima de 26 °C y una mínima de 1 a 6 °C en algunas alcaldías, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para la madrugada y la mañana de este sábado 15 de noviembre, en el periodo de 00:00 a 08:00 horas, por temperaturas que podrían alcanzar entre 1 y 3 °C en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La SGIRPC recomienda proteger a poblaciones vulnerables, usar crema para hidratar y proteger la piel del frío, mantener una ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas, y mantener el esquema de vacunación actualizado, incluyendo COVID‑19, influenza y neumococo.

Se activa alerta amarilla por temperaturas bajas de 4 a 6 °C en alcaldías de la Ciudad de México

Se emitió la alerta amarilla por bajas temperaturas para este sábado 15 de noviembre en el periodo de 00:00 a 08:00 horas. Se pronostica que la madrugada y parte de la mañana tendrán temperaturas de 4 a 6 °C en las alcaldías: Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 15/11/2025 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @TlahuacRenace, @A_VCarranza

y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Dec8M8j7bI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 14, 2025

Clima para este domingo 16 de noviembre en CDMX

Si bien no se ha emitido la activación de alguna alerta por bajas temperaturas para este domingo en la Ciudad de México, se espera que las temperaturas bajas se mantengan, principalmente en la madrugada y parte de la mañana. Se pronostica una máxima de 25 °C y una mínima de 8 °C.

Continúa el frío nocturno, aunque durante el día la temperatura será agradable, según datos de la página de pronóstico Tiempo 3.