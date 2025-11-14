Generación Z presenta pliego petitorio previo a la marcha del 15 de noviembre; estas son sus exigencias

Previo a la marcha del 15 de septiembre convocada por la “Generación Z”, en su cuenta de X el movimiento publicó un pliego petitorio con las exigencias que piden hacia el gobierno de Sheinbaum.

¿Que estan pidiendo?

Mecanismo ciudadano de revocación: Establecer un procedimiento de revocación inmediata del mandato de la o el Jefe de Estado, totalmente separado de cualquier elección ordinaria. Este mecanismo deberá poder activarse por iniciativa ciudadana y no por decisión de partidos o poderes constituidos.

Elección directa del sustituto por la ciudadanía: En caso de revocación, la persona que concluya el periodo de gobierno deberá ser elegida mediante votación ciudadana extraordinaria, sin intervención de partidos políticos ni designación del Congreso de la Unión, evitando así que las misma élites coloquen a otro representante de su propio grupo.

Prohibición de injerencia partidista en el proceso de sustitución: Quedará expresamente prohibido que los partidos, bloques legislativos o el Poder Ejecutivo intervengan en la selección de candidaturas para la elección extraordinaria de sustitución.

Blindaje contra la compra y coacción de voto: Cualquier programa de apoyo, beca o ayuda pública será administrado por un organismo ciudadano independiente. Se prohibirá su uso con fines electorales y se castigará con severidad la compra o condicionamiento del voto.

Creación de un Organismo Ciudadano de Transparencia Total: Conformado por académicos, organizaciones civiles y representantes comunitarios, con facultades para obligar a los tres niveles de gobierno a publicar de manera clara y accesible toda la información sobre contratos, gastos, presupuestos y decisiones relevntes.

Creación de un Orgnanismo Independiente de Auditoría: Con autonomía real y facultades para auditar sin restricciones a todas las instituciones del Estado, empresas públicas y programas sociales, publicando sus hallazgos de manera periódica y comprensible para la población.

Reforma profunda del sistema de justicia: Convocatoria a un Consejo Ciudadano de Justicia, integrado por representantes de universidades, colegios de profesionales, organizaciones de derechos humanos y comunidades, para revisar y reformar a fondo el sistema judicial, garantizando independencia, profesionalismo y acceso real a la justicia.

Mejora de la representación popular en el Congreso de la Unión: El mismo Consejo deberá proponer un nuevo modelo de representación en ambas cámaras (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), que reduzca privilegios, elimine figurantes y garantice que la voz de las regiones, pueblos originarios y juventudes esté realmente presente.

Desmilitarización de la seguridad interna: Las fuerzas encargadas de las seguridad interior serán dirigidas y supervisadas por civiles profesionalizados y sujetos a auditoría ciudadana, priorizando la protección de la vida y los derechos humanos.

Fortalecimiento de la seguridad local: Incremento del presupuesto para municipios destinado a seguridad pública, supervisado por comités ciudadanos, evitando que el gobierno central utilice estos recursos para premiar lealtades políticas o castigar disidencias.

Participación de voces con autoridad moral: Los consejos descritos podrán invitar a personas honorarias de reconocida trayectoria ética, académica o comunitaria, con voz en las deliberaciones y sin posibilidad de recibir cargos ni privilegios a cambio.

Consulta pública para ampliar este privilegio hasta quince puntos: Este pliego podrá ampliarse hasta un máximo de 15 demandas, a través de consultas abiertas y transparentes con la ciudadanía, especialmente con jóvenes y comunidades históricamente excluidas.

Jóvenes de la Generación Z se reunirán este 15 de noviembre en el Ángel de la Independencia a las 11:00 hora local, usando de emblema principal la bandera de los Sombreros de Paja, del anime One Piece. Los manifestantes avanzarán hacia el Zócalo.