Inician operaciones clínicas del ISSSTE en Tecámac gestionadas por Mariela Gutiérrez Escalante

Mariela Gutiérrez Escalante

Este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo presente en el municipio de Tecámac para dar inicio a las operaciones de dos nuevas clínicas de Medicina Familia del ISSSTE que fueron construidas y gestionadas por la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, durante su mandato como presidenta municipal de este municipio.

Durante su intervención en el evento, la mandataria nacional expuso que durante la época neoliberal se fueron privatizando los servicios del Instituto, y ahora se trabaja para mejorarlos y nacionalizarlos.

“Eso es lo que representa la inauguración de estas clínicas. Se acabaron los privilegios y llegaron los derechos del pueblo de México”, subrayó.

También estuvo presente el director del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, quien agradeció la generosidad del Ayuntamiento de Tecámac, sobre todo de la senadora Gutiérrez Escalante, por haber donado dos clínicas con quirófanos. “Nuestra gratitud infinita, no sucede a diario”, acotó.

Recordó que inicialmente en el municipio, existía solo un Consultorio de Atención Familiar (CAF) y ahora contará con 20 consultorios de medicina general y especialidades, 20 camas censables y tres quirófanos, lo que marca un crecimiento sin precedentes en la infraestructura médica local.

Mariela Gutiérrez Escalante se congratuló por el inicio de operaciones de las clínicas de medicina familiar del ISSSTE en Tecámac, las cuales fueron construidas con recursos municipales desde su gestión como presidenta municipal y que fueron donadas por la actual administración.

Agregó que es una satisfacción haber contribuido a la construcción de este gran proyecto, ya que tanto esta clínica como la de Héroes Tecámac brindarán atención a más de 100 mil derechohabientes de la región.

En el evento también estuvieron presentes la gobernadora Delfina Gómez, el secretario de Salud, David Kershenobich; el secretario de Educación Mario Delgado y la presidenta municipal, Rosi Wong Romero, entre otros funcionarios.