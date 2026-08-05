Congreso CDMX pide a las alcaldías orientar, canalizar y atender denuncias sobre despojo

Despojos en la CDMX afectan a más de 72 mil personas Ciudad de México. Mayo, 2022. FOTO: CUARTOSCURO ERNESTO ÁLVAREZ (Ernesto Alvarez)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las y los titulares de las 16 alcaldías capitalinas a difundir información clara, accesible y oportuna, y coadyuven con las autoridades competentes en la orientación, canalización y atención de las denuncias relacionadas con posibles casos de despojo de inmuebles, privilegiando en todo momento la protección de las personas afectadas, el acceso a la justicia y la prevención de la impunidad.

El diputado morenista Víctor Varela López, quien presentó el punto de acuerdo, explicó que las y los alcaldes deberán fortalecer mecanismos de colaboración con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) y las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobierno (SECGOB), para prevenir y combatir este delito.

Lo anterior, mediante la implementación de acciones de identificación de inmuebles con riesgo de ocupación irregular, el fortalecimiento de la atención y orientación jurídica a las personas afectadas, así como su participación activa en las estrategias y mesas de trabajo interinstitucionales.

El exhorto también contempla que las y los 66 diputados difundan, a través de sus Módulos Legislativos, las reformas aprobadas en noviembre pasado en materia de despojo, y que el Congreso local capacite al personal de éstos para orientar a la ciudadanía a qué instancias acudir en casos de despojo.

Además, llama a que el Canal de Televisión del Congreso capitalino realice campañas informativas sobre este delito, desde un enfoque preventivo, de orientación y de difusión de las vías institucionales de atención y denuncia, contribuyendo a una ciudadanía mejor informada y al combate de este delito.

El delito debe de atenderse de manera integral

Tras un extenso debate entre legisladores morenistas y dela oposición, debido a que la propuesta original planteaba exhortar solamente a las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo (que de acuerdo con estimaciones tienen el índice más alto en dicho delito), pero finalmente las y los legisladores coincidieron en que dicho delito se debe atender de manera integral en todas las alcaldías.

En ese contexto, recordaron que el Gobierno de la Ciudad de México instaló el Gabinete de Prevención y Atención contra los Despojos, a través del cual se han atendido más de dos mil 600 reportes y se ha logrado la restitución de más de 50 inmuebles.

Además, destacaron que en el Congreso local se han aprobado reformas a los códigos Penal y Civil, así como a la Ley de Notariado, para aumentar las penas y las agravantes por el delito de despojo.