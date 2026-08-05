Metrópoli

Este caso fue uno de los asuntos expuestos durante las mesas de trabajo instaladas por la Fiscalía CDMX y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, con personas afectadas por despojos

Aseguran inmueble invadido del muralista González Camarena en la Del Valle

Por Jorge Aguilar
Despojo Inmueble de González Camarena asegurado. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró inmueble perteneciente a la familia del muralista Jorge González Camarena, el cual se ubica en la calle Martín Mendalde, colonia Del Valle Centro, de la alcaldía Benito Juárez y que fue invadido.

Este caso fue uno de los asuntos expuestos durante las mesas de trabajo instaladas por la Fiscalía CDMX y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, con personas afectadas por despojos.

De acuerdo con la denuncia, el dos de julio, su nieta regresó a su domicilio y se dio cuenta que sus llaves ya no le permitían ingresar. Una familiar acudió al lugar y observó desde el exterior a cuatro hombres y una mujer dentro de la vivienda.

El agente del Ministerio Público inició la investigación el 13 de julio y ordenó diversas diligencias. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) inspeccionaron el inmueble, se obtuvo información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se recabaron las entrevistas de la denunciante y de una testigo, y se incorporó documentación relacionada con la posesión y propiedad del inmueble.

Una vez avanzada la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control autorización para asegurar el inmueble como técnica de investigación. La medida, cuya finalidad es preservar el bien mientras continúan las diligencias, fue autorizada el cuatro de agosto y ejecutada el de agosto por agentes de la PDI adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y personal pericial especializado.

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