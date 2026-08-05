UNAM pide a la ASF revisar contratación de Territorium por examen de ingreso (Isabel Mateos Hinojosa)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión integral del proceso de contratación de Territorium Life S.A.P.I. de C.V., empresa responsable de la plataforma utilizada en el examen de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La petición fue hecha por el rector Leonardo Lomelí Vanegas mediante el oficio RECT/CG/0648/2026, y dirigido al auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, como parte de las medidas adoptadas por la Universidad tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión.

En el documento, la UNAM solicita que la ASF evalúe “la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio”, con el propósito de verificar la correcta aplicación de la normatividad, deslindar responsabilidades, en caso de existir, e identificar áreas de mejora en las etapas de planeación, adjudicación y ejecución del contrato.

Del mismo modo, la institución manifestó su disposición para proporcionar toda la información que sea requerida durante los trabajos de fiscalización.

La solicitud ocurre luego de que la UNAM iniciara una revisión del primer examen de ingreso aplicado completamente en línea, tras detectar inconsistencias en los resultados y posibles casos de fraude académico. Como parte de las acciones emprendidas, la Universidad anunció la rescisión anticipada del contrato con Territorium Life y la realización de una auditoría técnica al proceso.

En el oficio, el rector señala que la intervención de la ASF permitirá determinar si el servicio prestado por la empresa correspondió a las obligaciones establecidas en el contrato, además de fortalecer los mecanismos de contratación para futuros procesos.

El documento fue enviado con copia a la presidenta de la Junta de Patronos de la UNAM, Elsa Beatriz García Bojorges; al Auditor Especializado en Gasto Social, Educación y Salud de la ASF, Rafael Hernández Alarcón; al abogado general de la Universidad, Hugo Alejandro Concha Cantú; al coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional, Enrique del Val; y al contralor de la UNAM, Juan Enrique Azuara Olascoaga.