Magdalena Contreras refuerza la seguridad con el operativo “Buen Fin 2025” Refuerzan patrullajes y puntos de revisión durante la temporada de compras

La alcaldía Magdalena Contreras inició oficialmente el operativo “Buen Fin 2025”, un despliegue especial de seguridad que contará con la participación conjunta de la Policía Auxiliar, la Guardia Nacional y personal de la demarcación. Más de 140 elementos se encargarán de realizar patrullajes, recorridos y revisiones en áreas comerciales, rutas de transporte público y distintos puntos estratégicos del territorio.

De acuerdo con las autoridades locales, este dispositivo tiene como propósito principal reducir incidentes delictivos y garantizar que las familias puedan realizar sus compras de manera segura durante esta temporada, especialmente en un periodo donde incrementa la actividad comercial por el pago de aguinaldos y el inicio de las festividades decembrinas.

El director general de Seguridad Ciudadana y Movilidad señaló que el operativo se mantendrá activo hasta el 6 de enero de 2026, siguiendo la instrucción del alcalde Fernando Mercado, quien pidió reforzar la presencia policial durante toda la temporada navideña para proteger a la población.

“Queremos que todas y todos regresen con bien a sus hogares, que puedan usar el transporte público sin preocupación y hacer sus compras con tranquilidad”, expresó el funcionario.

Además, informó que se instalarán retenes y puntos de revisión en diversos puntos de la alcaldía, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar, con el fin de fortalecer la seguridad y la vigilancia en momentos de alta movilidad.