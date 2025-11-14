Módulos para tramitar la licencia permanente en fin de semana Se acerca la fecha límite para tramitar tu licencia permanente; conoce cuáles son los módulos que abren en fin de semana. FOTO: MAGDALENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

Se acerca la fecha límite para tramitar tu licencia de conducir permanente de la Ciudad de México; conoce cuáles son los módulos disponibles para este procedimiento y su horario.

La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México es un programa propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México, en el que, como su nombre lo indica, una vez expedida esta licencia, no se tendrá que volver a renovar.

El programa de licencia de conducir permanente de la Ciudad de México comenzó el 16 de noviembre de 2024 y está próximo a concluir el 31 de diciembre de 2025.

Después de esta fecha, únicamente podrás obtener la licencia con vigencia de 3 años, la cual cuesta $1,099 pesos, por lo que cada cierto tiempo tendrás que volver a iniciar el trámite.

Es por esto que la licencia permanente se volvió altamente codiciada, pues te asegura el ahorro de dinero, ya que únicamente es necesario expedirla una vez y cuesta $1,500 pesos mexicanos.

Si te interesa solicitar la licencia permanente de la CDMX, aquí te contamos cuáles son los módulos a los que podrás acudir para sacar tu licencia.

¿Dónde sacar la licencia permanente CDMX?

Debido a la alta demanda, el Gobierno de la Ciudad de México ha instalado tesorerías express y centros de servicios, los cuales estarán abiertos de lunes a domingo desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 horas.

Esta es la ubicación de las 7 tesorerías express que abren incluso en fin de semana:

Eduardo Molina : Calz. San Juan de Aragón 516, DM Nacional, José María Morelos y Pavón II, Gustavo A. Madero, 07450.

Calz. San Juan de Aragón 516, DM Nacional, José María Morelos y Pavón II, Gustavo A. Madero, 07450. Marina Nacional: Av. Marina Nacional 287, Verónica Anzúres, Miguel Hidalgo, 11320.

Av. Marina Nacional 287, Verónica Anzúres, Miguel Hidalgo, 11320. Félix Cuevas : San Francisco 1621, Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, 03104.

San Francisco 1621, Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, 03104. Miramontes : Av. H. Escuela Naval Militar 753, Coapa, Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacán, 04890.

Av. H. Escuela Naval Militar 753, Coapa, Alianza Popular Revolucionaria, Coyoacán, 04890. Miguel Ángel de Quevedo : Av. Miguel Ángel de Quevedo 175, Oxtopulco, Coyoacán, 04318.

Av. Miguel Ángel de Quevedo 175, Oxtopulco, Coyoacán, 04318. Magdalena De Las Contreras : Av. Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800.

Av. Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800. Acoxpa: Calz Acoxpa 430, Coapa, Tlalpan, 14370.

Mientras que también se encuentran disponibles para el trámite 10 centros de servicios abiertos todos los días de la semana en las siguientes zonas:

Cuitláhuac: Av. Cuitláhuac 3651, Victoria de las Democracias, Azcapotzalco, 02500.

Av. Cuitláhuac 3651, Victoria de las Democracias, Azcapotzalco, 02500. Tlatelolco: Calz. de la Ronda 88, Ex Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc, 06250.

Calz. de la Ronda 88, Ex Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc, 06250. Asturias : Calz. Chabacano 43, Asturias, Cuauhtémoc, 06890.

Calz. Chabacano 43, Asturias, Cuauhtémoc, 06890. La Villa : Calz de Guadalupe 431, Guadalupe Tepeyac, Gustavo A. Madero, 07840 Ciudad de México.

Calz de Guadalupe 431, Guadalupe Tepeyac, Gustavo A. Madero, 07840 Ciudad de México. Añil : Añil 168, Granjas México, Iztacalco, 08400.

Añil 168, Granjas México, Iztacalco, 08400. Rojo Gómez: Canal de Tezontle 1520 local L#31-34, Dr Alfonso Ortiz Tirado, 09020.

Canal de Tezontle 1520 local L#31-34, Dr Alfonso Ortiz Tirado, 09020. Mixcoac: Av. Revolución 780, San Juan, Benito Juárez, 03730.

Av. Revolución 780, San Juan, Benito Juárez, 03730. Gran Sur : Periferico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700.

Periferico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700. Olivar de los Padres : Av. de las Torres 446, Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, 01770.

: Av. de las Torres 446, Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, 01770. Galería Plaza de las Estrellas: Verónica Anzúres, Miguel Hidalgo, 11300.