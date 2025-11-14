¿Quién es Rubén Arenzana?: El abogado ligado a la marcha de la Gen Z y detenido en Naucalpan

Ru Abogado (Especial)

El activista y abogado Rubén Arenzana, fue detenido en la autopista México-Querétaro mientras hacia una transmisión en vivo donde denunciaba que agentes de la Policía de Naucalpan estaban implementando actos de corrupción.

En un video que se compartió en redes sociales se muestra como autoridades municipales buscan arrestarlo y subirlo a una patrulla, mientras ciudadanos pedían que lo dejaran en paz.

“ME VAS a COMPROBAR q ESTOY ROBANDO”

Ooootra vez….

Detienen a @RuABOGADO_

Ahora en @GobNau

Él decía q los agentes de @PoliciaNau estaban en actos de corrupción.

Los agentes aseguran q estaban trabajando.

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 14, 2025

¿Quien es Rubén Arenzana?

Rubén Arenzana, también conocido como “Ru Abogado”, es un abogado, influencer y activista quien comparte mediante sus redes sociales denuncias de presuntas extorsiones, detenciones arbitrarias y abuso policiaco.

— Ruben Arenzana (@RuABOGADO_) October 26, 2025

¿Ligado a la marcha de la Generación Z?

En una entrevista, el abogado indicó que estará presente en la marcha de este 15 de noviembre para exigir un freno a la violencia y abusos gubernamentales.

“Este despertar ciudadano lo vamos a llevar a las calles, no trae bandera política ni un liderazgo que lo represente, nadamás será escuchada la voluntad del pueblo”, precisó.