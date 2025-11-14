¿Quién es Rubén Arenzana?: El abogado ligado a la marcha de la Gen Z y detenido en Naucalpan

El activista y abogado Rubén Arenzana, fue detenido en la autopista México-Querétaro mientras hacia una transmisión en vivo donde denunciaba que agentes de la Policía de Naucalpan estaban implementando actos de corrupción.
En un video que se compartió en redes sociales se muestra como autoridades municipales buscan arrestarlo y subirlo a una patrulla, mientras ciudadanos pedían que lo dejaran en paz.
¿Quien es Rubén Arenzana?
Rubén Arenzana, también conocido como “Ru Abogado”, es un abogado, influencer y activista quien comparte mediante sus redes sociales denuncias de presuntas extorsiones, detenciones arbitrarias y abuso policiaco.
¿Ligado a la marcha de la Generación Z?
En una entrevista, el abogado indicó que estará presente en la marcha de este 15 de noviembre para exigir un freno a la violencia y abusos gubernamentales.
“Este despertar ciudadano lo vamos a llevar a las calles, no trae bandera política ni un liderazgo que lo represente, nadamás será escuchada la voluntad del pueblo”, precisó.
La marcha de la “Generación Z” sigue firme y partirá este sábado a las 11.00 de la mañana de la Columna de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México.— Irving (@IrvingPineda) November 13, 2025
El fin de la movilización exigir freno a la violencia y abusos gubernamentales.
