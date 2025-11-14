¿Sigue cerrada la México-Cuernavaca? Reporte del tráfico en la carretera

Reporte actualizado: Estado de la circulación en la autopista México-Cuernavaca

Está tarde de viernes, se registró una carambola en la autopista México -Cuernavaca a la altura del km 75, con dirección a Cuernavaca.

Autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informaron que en el tramo correspondiente al kilómetro 55, en dirección a la Ciudad de México, se realizaron maniobras para retirar un vehículo involucrado en un accidente, lo que provocó una reducción temporal de carriles y el consecuente tránsito lento.

En el kilómetro 66, con dirección hacia Cuernavaca, la circulación fue restablecida luego de las acciones de limpieza por otro percance vial. Se mantiene vigilancia continua para evitar nuevos congestionamientos, especialmente en las zonas de mayor aforo vehicular.

Si bien se han registrado bloqueos y cierres parciales en días recientes, principalmente por accidentes y manifestaciones aisladas, las autoridades confirman que la autopista opera de manera regular, aunque con posibles demoras en horas de mayor flujo.

Recomendaciones para los automovilistas

Se exhorta a los conductores a verificar su ruta mediante herramientas de navegación en tiempo real antes de iniciar su trayecto, a fin de identificar posibles puntos de congestión. Asimismo, se recomienda extremar precauciones debido a las condiciones de montaña que caracterizan este tramo, donde la visibilidad puede disminuir y la humedad del pavimento podría incrementar los riesgos.

Las autoridades piden manejar con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal vial desplegado en la zona.