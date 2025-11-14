Transforman la cara de Cuautepec con ¡pista de hielo todo el año!

Eden EDEN Cuautepec. (Especial)

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inauguró el Espacio de Desarrollo y Esperanza (EDEN) Juventino Rosas en el barrio de Cuautepec.

Con la única pista de hielo de 910 metros cuadrados que dará servicio gratuito los 365 días del año en la zona norte de la Ciudad de México, así como una pista de BMX para que las juventudes ciclistas “vuelen en los aires”, una tirolesa de 85 metros lineales y una mega zona de juegos infantiles, el pueblo de Cuautepec pasó de ser una zona que sufrió años de abandono, a ser capital de los mejores espacios públicos para la ciudadanía.

Antes, el parque Juventino Rosas, en el cruce de las calles Cerrada Venustiano Carranza y Francisco Villa, era un espacio olvidado, donde las canchas de básquetbol estaban en mal estado y la mayoría del sitio era tierra sin áreas verdes. A partir de su remodelación, la cultura, el deporte y la diversión se conjuntan al alcance de todos en una extensión de 15 mil 635 metros cuadrados.

Además, el EDEN cuenta con un área canina, fuentes, salones de usos múltiples para toga, karate, boxeo y ajedrez. También, se crearon canchas de fútbol con pasto sintético, básquetbol y voleibol.

Para el disfrute, el sitio cuenta con bocinas que todo el día emitirá música ambiental.

Para la seguridad de la comunidad, se instalaron 300 luminarias, a lo largo de la trotapista y las áreas verdes rehabilitadas, con plantas endémicas para lograr un proyecto de impacto social y ambiental.

En la apertura del EDEN, Janecarlo Lozano mencionó que su iniciativa para fundar estos espacios se debe a que la cultura y el deporte no deben de ser un lujo que únicamente sea posible en las alcaldías del centro, lejanas a Cuautepec y donde sólo unos cuantos cuentan con espacios públicos dignos.

Por lo tanto, prometió que con estos nuevos sitios de recreación, como el recién inaugurado en el Parque del Mestizaje y otros nuevos que en el futuro tendrán atracciones como alberca de olas y toboganes, regresarán los derechos para las infancias.

“Este parque no es una obra más, es una respuesta y reparación a la deuda histórica que se tenía con Cuautepec. Una deuda con las familias que durante años estuvieron en el olvido institucional, niños y niñas que se convirtieron en jóvenes y en adultos que nunca vieron llegar espacios dignos a esta gran tierra”.

“Una deuda con una comunidad que siempre dio más de lo que recibió. Hoy esa deuda empieza a saldarse, el EDEN Juventino Rosas se levanta hoy como un símbolo de dignidad, como un mensaje claro de que en Gustavo A. Madero la desigualdad se combate con hechos, con obras, pero sobre todo con amor”.

“Tiene la infraestructura más avanzada y se convierte en un estándar de cómo deben de ser los parques públicos en adelante. Hay algo único en este espacio, que representará en corazón de Cuautepec y la visión de nuestro Gobierno, una pista de hielo que estará abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, gratuita para todas y todos”, prometió el alcalde.

Agregó que el EDEN Juventino Rosas es más que una atracción, es un mensaje claro, una declaración de principios y la manera de decirle a los niños y niñas de Cuautepec que también ellos merecen lo mejor para imaginar, reír y aprender, con el derecho a la felicidad, al espacio público y que sientan el orgullo de haber nacido en este pueblo para que nunca más tengan que ir a otras alcaldías a disfrutar lo mejor.