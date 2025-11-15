Marcha de la Generación Z en CDMX; contingente derribó vallas que rodeaban el Zócalo capitalino

Marcha Generación Z en la CDMX (X)

Al ritmo de canticos de “Carlos vive, la lucha sigue”, “fuera Morena” y “fuera Claudia” dio inicio la marcha de la Generación Z en el Ángel de la Independencia, con destino al Palacio Nacional en el Zócalo de la CDMX.

Al ritmo de “no somos bots”, Jóvenes y familias con banderas de los Sombrero de paja, del anime One piece, se reunieron para exigir justicia por el asesinato de Manzo y un alto a la violencia en el país, así como la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El contingente recorrió Paseo de la Reforma, Eje central hasta llegar a la plancha del Zócalo.

A su llegada al Palacio Nacional, manifestantes buscaron mover las vallas metálicas que rodean la plancha del Zócalo, por esto, policías capitalinos rosearon con extintores a los participantes.

Estas agresiones ocasionaron que el contingente derribara las vallas que cubrían el Palacio Nacional

Estaciones del Metro cerradas por la manifestación

Por su parte, el Metro de la CDMX público en su cuenta de X, que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas artes de la línea 2 y 8 permanecerán cerradas debido a la manifestación actual.

Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas artes de la línea 2 y 8 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Bandera de One piece en la plancha del Zócalo previo a la marcha

En redes sociales circuló una imagen donde se observa una bandera gigante de One piece postrada en la plancha del Zócalo, esto previo al inicio de la manifestación.