Avanza rehabilitación de banquetas para mejorar movilidad en Huixquilucan

El gobierno municipal de Huixquilucan continúa con los trabajos de rehabilitación de banquetas, guarniciones y rampas, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y fortalecer la imagen urbana en distintas zonas del municipio.

Estas acciones buscan garantizar espacios más seguros y accesibles para las y los ciudadanos, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores y familias que transitan diariamente por la vía pública.

De acuerdo con autoridades locales, los trabajos forman parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de tránsito a peatones, quienes representan uno de los sectores más vulnerables en las calles.

La rehabilitación incluye la reparación de superficies dañadas, construcción de nuevas rampas y mejoramiento de guarniciones, lo que permitirá facilitar el desplazamiento y reducir riesgos de accidentes.

Además de mejorar la movilidad, estas obras también contribuyen a dignificar la imagen urbana del municipio, generando espacios más ordenados y funcionales para la convivencia social.

El gobierno municipal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de seguir avanzando en el desarrollo de Huixquilucan, priorizando proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

Con estos trabajos, Huixquilucan avanza en la construcción de un entorno más incluyente, accesible y seguro para todas y todos.