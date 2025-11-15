Cae “El Kiko”, presunto líder delictivo en CDMX: así fue el operativo que lo llevó tras las rejas

Un movimiento coordinado entre elementos de la SSPC, la SSC y la FGJ de la Ciudad de México concluyó en la detención de Brandon Suárez Aguilar, un joven de 27 años conocido como “El Kiko”, quien era buscado por homicidio calificado.

El arresto ocurrió luego de que las autoridades capitalinas ejecutaran una orden de aprehensión y lograran ubicarlo en la CDMX, poniendo fin a las actividades delictivas con las que, según investigaciones, operaba desde hace años.

¿Quién es “El Kiko”?

De acuerdo con las autoridades, Brandon Suárez encabezaba la organización delictiva conocida como “Los Malportados” o “Cártel Nuevo Imperio”, un grupo que operaba principalmente en el oriente de la CDMX.

Sus actividades, según investigaciones oficiales, abarcaban:

Venta y distribución de droga

Extorsiones

Secuestros

Despojos

Homicidios

Robo en distintas modalidades

Otros reportes indican que también mantenían operaciones en el Estado de México, Morelos y Guerrero, ampliando su red de delitos a distintas entidades.

La orden de aprehensión contra “El Kiko” está directamente relacionada con el homicidio de una mujer, ocurrido en agosto de 2024 en la colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.

Esta acusación se sumó al historial delictivo que ya se investigaba y aceleró el operativo que terminó con su captura.

Las autoridades continúan revisando la estructura de “Los Malportados” para determinar si existen más implicados de alto nivel dentro de esta organización.