Hoy no Circula: Conoce las restricciones vehiculares para el sábado 15 de noviembre de Buen Fin en CDMX y Edomex

Este sábado 15 de noviembre de 2025, el programa Hoy no Circula establece restricciones para vehículos con ciertos engomados, terminaciones de placas y hologramas de verificación.

Las reglas para no poder circular entre las 5:00 y las 22:00 horas son las siguientes:

  • Vehículos con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9
  • Vehículos con holograma 2, quienes descansan todos los sábados
  • Todo esto aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios adheridos al Estado de México.

Vehículos exentos al programa Hoy no Circula

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Es importante destacar que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

El programa Hoy no Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar de 20 a 200 veces la UMAS, es decir, entre $2,262.80 y $22,628, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

