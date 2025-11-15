Hoy no Circula: Conoce las restricciones vehiculares para el sábado 15 de noviembre de Buen Fin en CDMX y Edomex

Este sábado 15 de noviembre de 2025, el programa Hoy no Circula establece restricciones para vehículos con ciertos engomados, terminaciones de placas y hologramas de verificación.
Las reglas para no poder circular entre las 5:00 y las 22:00 horas son las siguientes:
- Vehículos con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9
- Vehículos con holograma 2, quienes descansan todos los sábados
- Todo esto aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios adheridos al Estado de México.
Vehículos exentos al programa Hoy no Circula
- Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
- Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
- Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
- Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.
Es importante destacar que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
El programa Hoy no Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar de 20 a 200 veces la UMAS, es decir, entre $2,262.80 y $22,628, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.
Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.
Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.