Hoy No Circula: Conoce las restricciones vehiculares para el sábado 15 de noviembre de Buen Fin en CDMX y Edomex

Este sábado 15 de noviembre de 2025, el programa Hoy no Circula establece restricciones para vehículos con ciertos engomados, terminaciones de placas y hologramas de verificación.

Las reglas para no poder circular entre las 5:00 y las 22:00 horas son las siguientes:

Vehículos con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9

y placas con terminación Vehículos con holograma 2 , quienes descansan todos los sábados

, quienes descansan todos los sábados Todo esto aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios adheridos al Estado de México.

Vehículos exentos al programa Hoy no Circula

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Es importante destacar que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

El programa Hoy no Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar de 20 a 200 veces la UMAS, es decir, entre $2,262.80 y $22,628, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.