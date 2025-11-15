IMSS Estado de México Oriente acercó vacunación y servicios preventivos en Ecatepec

IMSS Estado de México Oriente acerca vacunación y servicios preventivas en Ecatepec

Durante tres días consecutivos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente llevó a cabo acciones de vacunación y prevención en diversas colonias de Ecatepec, como parte de las Jornadas de Paz organizadas por el Gobierno de México. En estos módulos, personal médico y de Enfermería brindó atención tanto a población derechohabiente como no derechohabiente, quienes acudieron para aplicarse vacunas, recibir orientación preventiva y realizarse mediciones de salud.

Del 12 al 14 de noviembre, especialistas del IMSS instalaron módulos en espacios comunitarios para aplicar biológicos como influenza estacional, neumococo y la vacuna SRP (sarampión, rubeola y parotiditis) a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Además, se ofrecieron chequeos rápidos como medición de glucosa y toma de presión arterial, con el objetivo de detectar factores de riesgo y promover hábitos saludables entre los habitantes.

Las familias que acudieron a estas Jornadas reconocieron la utilidad de estas actividades, ya que permiten acercar servicios médicos sin necesidad de trasladarse a una unidad de salud. Varias personas aprovecharon también la entrega de desparasitantes, artículos de higiene y material informativo sobre prevención de enfermedades.

Entre los beneficiados se encuentra la señora María Luisa “N”, quien destacó la atención amable del personal de Enfermería al recibir la vacuna contra influenza. Comentó que este tipo de servicios son importantes para protegerse durante la temporada invernal y agradeció que el IMSS se acerque a las colonias.

El señor Juan Mendoza “N”, quien acudió para medirse la glucosa y aplicarse su vacuna correspondiente, dijo que estos módulos están muy completos y representan un gran apoyo para la comunidad, pues permiten acceder a servicios de manera rápida y sin complicaciones. Señaló que la presencia de dependencias como el IMSS genera confianza entre los vecinos.

Otra beneficiaria, la señora Janet Santiago “N”, expresó que valora mucho la entrega de desparasitantes, artículos de higiene y la aplicación del biológico estacional. Además, comentó que le gustaría que estas Jornadas de Paz se realicen con más frecuencia en Ecatepec, ya que representan una oportunidad para que más familias se cuiden.

Por su parte, el señor Vicente Juan “N” invitó a sus vecinos a acercarse a las jornadas, pues además de vacunas y chequeos médicos, también se pueden realizar trámites como credenciales del INAPAM y obtener actas de nacimiento, lo cual facilita múltiples necesidades de la población.

Finalmente, el señor Ernesto “N” señaló que es muy valioso que las personas aprovechen estos servicios gratuitos y ágiles que ofrece el IMSS junto con otras dependencias, ya que evitan filas y permiten resolver trámites y necesidades de salud en un mismo espacio.

La Jornada de Paz se llevó a cabo en las “Canchas de Sonora”, en Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos. Además de los servicios médicos, contó con actividades culturales, deportivas y de asistencia social para fortalecer la convivencia comunitaria y el bienestar de las familias.