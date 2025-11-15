Llega a Naucalpan el Bazar de Mujeres Emprendedoras

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), anunció la realización del Bazar de Mujeres Emprendedoras de Naucalpan, un evento que reunirá a creadoras, artesanas, artistas y vecinas que impulsan proyectos productivos locales. La cita será este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Parque Revolución, ubicado en San Bartolo Centro, donde también se ofrecerán diversas actividades para toda la comunidad.

El objetivo principal del bazar es fortalecer el emprendimiento liderado por mujeres, promover la economía local y acercar espacios de convivencia sana para las familias naucalpenses. Durante los dos días, las y los asistentes podrán disfrutar de talleres, clases, actividades culturales y pláticas de educación financiera que buscan brindar herramientas útiles para el crecimiento personal y económico.

Las actividades iniciarán el sábado 29 de noviembre desde las 9:45 de la mañana, con la participación de un DJ que amenizará el ambiente durante gran parte del día. Más tarde, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la inauguración con la participación del folklore local, donde grupos artísticos mostrarán parte de las tradiciones culturales de la región.

Uno de los momentos destacados será la plática de Educación Financiera, impartida por Paola Zenteno, programada de 12:00 a 13:00 horas. El tema central será “El retiro no se planea cuando llega, se construye desde hoy”, una charla pensada para ofrecer orientación sobre el manejo responsable de los ingresos, el ahorro y la importancia de construir un futuro económico estable.

Posteriormente, a partir de la 1 de la tarde, se impartirá el Taller de Bombas Efervescentes, organizado por el IMNIS, donde las asistentes podrán aprender a elaborar productos artesanales y potencialmente comercializables. A las 2 de la tarde, el IMCUFIDEN ofrecerá un Taller de Defensa Personal, especialmente dirigido a mujeres. Para cerrar las actividades del día, de 3 a 4 de la tarde habrá un Taller de Globoflexia, ideal para niñas y niños.

El domingo 30 de noviembre también contará con una programación amplia. Desde las 10:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, un DJ regresará para ambientar el evento, manteniendo un ambiente alegre y familiar. A las 11:00 horas se ofrecerá una Clase de Zumba, promovida por el IMNIS, para quienes deseen activarse físicamente y pasar un rato divertido.

A mediodía, de 12:00 a 13:00 horas, se realizará una nueva Plática de Educación Financiera, nuevamente con Paola Zenteno, esta vez bajo el tema “¿Qué pasaría si mañana no pudieras trabajar?”, enfocada en la importancia de la previsión económica y los seguros.

Más tarde, de 1:00 a 2:00 de la tarde, el área de Cultura ofrecerá un Taller de Pinta Caritas, pensado para las y los más pequeños del hogar. Finalmente, el domingo cerrará con el Taller de Moños Navideños PVC, impartido de 2:00 a 3:00 de la tarde, donde las personas podrán aprender a crear adornos con temática decembrina.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan invitó a toda la población a asistir, apoyar a las emprendedoras locales y participar en las actividades gratuitas que se desarrollarán a lo largo del fin de semana. Las autoridades recalcaron que este tipo de bazares forman parte de las acciones para fortalecer el bienestar, impulsar la igualdad sustantiva y promover el desarrollo económico de las mujeres del municipio.

Para conocer los horarios completos y talleres disponibles, se puede consultar el calendario publicado en las imágenes oficiales del evento.