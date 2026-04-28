Obra pública en Ecatepec supera 150 km de intervención vial en 2026

El gobierno de Ecatepec informó que, durante el primer trimestre de 2026, se repavimentaron 157 kilómetros de avenidas y calles en el municipio, como parte de un programa integral de recuperación de vialidades que cuenta con recursos municipales y apoyo de programas estatales y federales. La meta anual es alcanzar 600 kilómetros intervenidos y más de dos mil calles atendidas.

La alcaldesa Azucena Cisneros señaló que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a mejorar el entorno urbano y las condiciones de seguridad en las colonias, bajo el argumento de que el abandono de espacios públicos incide en la percepción de inseguridad.

La presidenta municipal indicó que Ecatepec forma parte del Plan Oriente, impulsado por el gobierno federal y estatal, y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. De acuerdo con la información presentada, la inversión destinada a vialidades asciende a 957 millones de pesos.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que los 157 kilómetros intervenidos incluyen trabajos de pavimentación, repavimentación y bacheo, y que el plan anual contempla el uso de distintos frentes de trabajo: recicladora de asfalto en 20 avenidas, trenes de repavimentación en 120 calles y más de 900 calles atendidas con bacheo.

Además, se prevé la ejecución de 31 obras integrales que incluyen la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje.

Como parte de este esquema, el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, contempla la participación de vecinos, donde el gobierno municipal aporta materiales y los colonos la mano de obra. La proyección es alcanzar mil calles intervenidas bajo este esquema al cierre del año.

Las autoridades municipales señalaron que, en paralelo a los trabajos de pavimentación, se desarrolla el programa Bachetón, que en el primer trimestre reporta 111 calles atendidas y prevé cerrar el periodo con 900 vialidades bacheadas en distintas colonias.

En materia de recuperación de espacios viales, el director de Bienestar, Pavel Flores Chaveste, informó que mediante el programa Sembrando Camellones se han intervenido 39 camellones en avenidas principales como Central, Insurgentes, Morelos y López Portillo, con la participación de 435 habitantes del municipio, en su mayoría mujeres.

En estas labores se han retirado más de 18 mil toneladas de basura, rehabilitado áreas verdes y realizado trabajos de balizamiento y retiro de objetos en desuso.

Las vialidades principales atendidas han sido avenidas como Insurgentes, Morelos, R1, Nacional, del Trabajo y Revolución (30-30), consideradas ejes de alta circulación en el municipio.

El resumen financiero presentado indica que los trabajos se realizan con recursos propios del ayuntamiento y fondos provenientes de programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, que en conjunto destinan casi mil millones de pesos a la recuperación de vialidades durante 2026.