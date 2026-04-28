¿Se te pasó? CDMX confirma nueva fecha límite para el 100% de descuento en Tenencia (CDMX )

Pese a que la fecha límite para realizar el pago del refrendo 2026 con un descuento del 100% en la tenencia en la Ciudad de México era el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, fue el titular de esta entidad quien anunció una nueva fecha límite para que los capitalinos puedan aprovechar este beneficio.

Tras reportar un aumento del 15.4% durante el primer trimestre de 2026 en el registro de vehículos, las autoridades capitalinas decidieron ampliar el plazo para realizar el trámite, para de esta forma lograr el objetivo propuesto de duplicar el número de autos emplacados en la CDMX. Aquí te decimos hasta cuándo se extendió la fecha para obtener el 100% de descuento en tenencia y quiénes aplican a este beneficio.

Nueva fecha límite para el 100% de descuento en tenencia en la CDMX

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, la nueva fecha límite para realizar el trámite y pagar el refrendo obteniendo un descuento del 100% en la tenencia este 2026 será hasta el 30 de junio de este año.

Por ello, si cumples con los requisitos; tienes tu tarjeta de circulación vigente, no cuentas con adeudos de tenencia en años anteriores ni tienes multas pendientes, podrás realizar el trámite pagando únicamente tu refrendo este 2026, librándote al 100% del pago de la tenencia en la Ciudad de México.

Descuento tenencia CDMX: ¿quiénes aplican al descuento del 100% pagando su refrendo?

Los automovilistas que podrán acceder al descuento que ofrece el Programa Subsidio a la Tenencia en la Ciudad de México serán aquellos cuyo vehículo no exceda los 638 mil pesos (IVA incluido)

El pago se podrá realizar en más de 8,000 puntos registrados e incluso puedes diferirlo.

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos y realicen el pago de 760 pesos de refrendo en los puntos distribuidos en la capital podrán acceder al descuento del 100% en la tenencia antes de la nueva fecha límite.