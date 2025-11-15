Se da a conocer la apertura de la convocatoria para la Presea Estado de México 2025

Presea Estado de México 2023

El Gobierno del Estado de México anunció la apertura de la convocatoria para participar en la Presea Estado de México 2025, el reconocimiento más importante que se entrega a personas cuya dedicación, talento y compromiso han generado un impacto positivo dentro de la entidad. Este premio busca destacar a quienes, desde diferentes áreas, están transformando su entorno y demostrando que el esfuerzo individual puede convertirse en un beneficio colectivo.

La Secretaría Técnica informó que la convocatoria está dirigida a toda la ciudadanía mexiquense, así como a instituciones, asociaciones civiles, académicas, culturales y deportivas que conozcan a alguien digno de ser postulado. La intención es que cualquier persona pueda proponer a hombres y mujeres cuya trayectoria sea un ejemplo de entrega, servicio y constancia. Las autoridades señalaron que muchas veces existen historias valiosas que no se conocen lo suficiente, por lo que este reconocimiento sirve para darles visibilidad.

La Presea Estado de México reconoce trabajos sobresalientes en distintos ámbitos, como ciencia y tecnología, innovación, deporte, arte, cultura, preservación del medio ambiente, asistencia social, servicio comunitario, educación, investigación, derechos humanos, entre otros. Cada categoría busca destacar logros específicos que hayan generado avances, motivado a nuevas generaciones o fortalecido la calidad de vida de las comunidades.

El proceso de participación es completamente digital, lo que permite que más personas puedan inscribirse sin complicaciones. Las y los interesados deben ingresar a la página presea.edugem.gob.mx, donde podrán consultar las bases completas, los requisitos, las categorías disponibles y el procedimiento para enviar la documentación necesaria. La Secretaría Técnica recordó que la recepción de propuestas estará abierta hasta el 6 de enero de 2026, por lo que hay tiempo suficiente para organizar la información y preparar correctamente cada postulación.

Funcionarios estatales resaltaron que este reconocimiento representa un homenaje sincero al esfuerzo diario de quienes aportan a la construcción de un mejor Estado de México. Aseguraron que la Presea no solo celebra logros individuales, sino que también impulsa una cultura del reconocimiento y del ejemplo positivo. Subrayaron que muchas de las personas premiadas en años anteriores comenzaron con proyectos locales o comunitarios que, con el tiempo, lograron expandirse y generar un impacto más amplio.

La invitación a la ciudadanía es abierta y general. Las autoridades pidieron difundir la convocatoria para que más personas tengan la oportunidad de participar. Destacaron que la Presea Estado de México es una oportunidad para visibilizar historias de vida inspiradoras, en las que la dedicación y la pasión han dado frutos a través del servicio, la creatividad, la solidaridad o el compromiso social. Cada postulación enviada contribuye a reconocer a quienes, de manera muchas veces silenciosa, trabajan todos los días por el bien común.

La Presea Estado de México 2025 reafirma el compromiso del gobierno estatal por valorar las aportaciones de su gente y motivar a la sociedad a seguir construyendo un futuro más justo, solidario y próspero. Con esta nueva edición, se espera que más personas, proyectos y trayectorias sean reconocidos y tomados como ejemplo para la comunidad mexiquense.