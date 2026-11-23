Alcaldesa de Iztapalapa solicita presupuesto para 2027

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de al menos 10 por ciento de presupuesto para el 2027, con el argumento de que requiere recursos para mantener los programas sociales, fortalecer la seguridad, ampliar el Sistema Integral de Cuidados y mejorar los servicios públicos y la infraestructura urbana.

Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del análisis del Paquete Económico del próximo año, la edil expuso las necesidades financieras de la alcaldía y presentó los resultados de su administración.

La solicitud presupuestal generó cuestionamientos de legisladores de oposición sobre el manejo de los recursos públicos, particularmente por presuntos sobrecostos, contratos por adjudicación directa y la falta de información detallada sobre algunos programas.

El diputado del PAN, Andrés Sánchez Miranda, cuestionó presuntas irregularidades en contratos de la alcaldía, algunos de ellos señalados por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por lo que pidió transparentar las adquisiciones, explicar las diferencias de precios y garantizar que los recursos públicos se ejerzan adecuadamente.

Por el PRD, Pablo Trejo Pérez preguntó qué porcentaje de los 463 millones de pesos correspondientes a los capítulos 2000, 3000 y 5000 se encuentra en partidas centralizadas. También solicitó conocer la meta de recaudación de autogenerados y señaló que, de acuerdo con información publicada en Transparencia, existe una cantidad considerable de contratos por adjudicación directa.

A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, pidió aclarar el monto total invertido en la agenda de cuidados, las dificultades para implementar este sistema y cuántas personas trabajan en los centros de atención.

También solicitó información sobre los programas “Hablando se entiende la gente”, “Ángeles Guindas” y “Guardianas y Guardianes de la Salud”.

Desde el PVEM, Manuel Talayero Pariente preguntó por las fechas de ejecución de proyectos pendientes, la entrega de equipamiento y las acciones de bienestar animal; además, propuso dar seguimiento a cerca de 14 mil solicitudes vecinales recopiladas mediante el programa “Guardianes Verdes”.

Otros legisladores solicitaron información sobre los apoyos al emprendimiento, la posible ampliación del catálogo de programas sociales y las medidas para garantizar el suministro de agua potable mediante la red y pipas.

Destaca avances

Ante los cuestionamientos, Alavez Ruiz destacó que durante su administración se han registrado reducciones en los delitos de alto impacto que disminuyeron 11.2 por ciento respecto a 2024; mientras que el robo de vehículos con violencia bajó 45 por ciento, el homicidio doloso 16 por ciento y las lesiones dolosas por arma de fuego 25 por ciento en dos años.

También reportó una reducción de 30 por ciento en la incidencia de violencia familiar desde el inicio de su gestión.

En materia social, resaltó el programa “Iztapa’las Jefas”, mediante el cual se otorgan cuatro mil pesos anuales a 100 mil mujeres jefas de familia, lo que representa una inversión de 400 millones de pesos, que para 2027 mantendrá la misma meta de beneficiarias.

La ampliación del Sistema Integral de Cuidados será otro de los ejes de su propuesta presupuestal, con la creación de ocho nuevos espacios, actualmente, la demarcación cuenta con 25 espacios de cuidados, 16 comedores y 19 lavanderías.

Para 2027, proyectó destinar 360 millones de pesos a Servicios Urbanos, con el propósito de continuar la sustitución de drenaje, construir pozos de captación e infiltración de agua pluvial, edificar una planta adicional de tratamiento de aguas residuales y fortalecer el mantenimiento y adquisición de pipas para mejorar la distribución de agua.