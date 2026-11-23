Aguinaldo de 40 días La prestación se comenzará a repartir en los siguientes días. (cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México iniciará en diciembre el pago de aguinaldos, vales de fin de año y las últimas dos quincenas de 2026 para sus trabajadores, con una derrama económica estimada en más de 15 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Según el calendario dado a conocer por la dependencia, los vales de fin de año se entregarán los días 3 y 4 de diciembre, mientras que el pago del aguinaldo comenzará el día 4 del mismo mes. Las quincenas 23 y 24 se cubrirán los días 10 y 11, y 17 y 18 de diciembre, respectivamente.

Para el personal de estructura, base y confianza, así como para policías de proximidad, trabajadores de Haberes, del Programa de Estabilidad Laboral y personal eventual, el aguinaldo corresponderá a 40 días de salario por un año completo laborado y se pagará en una sola exhibición el 4 de diciembre.

En el caso de quienes trabajan bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios, el monto será equivalente a 30 días de percepción y se depositará el 21 de diciembre.

En cuanto a los vales de fin de año, los montos dependerán del tipo de contratación. El personal de base sindicalizado recibirá 15 mil 240 pesos; los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo el esquema de Haberes, 14 mil 475 pesos, y el personal de base no sindicalizado, de nómina 8, eventual y de confianza, 12 mil 550 pesos.

Este beneficio no contempla al personal contratado por honorarios asimilables a salarios.

Una de las modificaciones anunciadas para este año es que, por primera vez, los vales podrán utilizarse sin comisión en los establecimientos que participan en el programa Mercomuna, entre ellos comercios de barrio y mercados públicos.

La medida también permitirá mantener su canje en tiendas departamentales y establecimientos de autoservicio que habitualmente reciben estos instrumentos de pago.

Pagos de diciembre

Respecto a las últimas dos quincenas del año, la SAF informó que se cubrirán de manera íntegra al personal en activo, conforme a los días laborados.

La quincena 23 se pagará los días 10 y 11 de diciembre, mientras que la 24 se depositará los días 17 y 18. Para el personal de honorarios asimilables a salarios, los pagos se realizarán el 11 y el 19 de diciembre, respectivamente.

La dependencia señaló que el calendario busca dar certeza a los trabajadores sobre las fechas de recepción de sus ingresos y facilitar la organización de sus gastos familiares durante la temporada decembrina.

La estimación de más de 15 mil millones de pesos considera los recursos destinados al pago de aguinaldos, vales y las dos últimas quincenas del año.

Según la SAF, estos recursos también tendrán un efecto en la actividad económica de la capital durante las últimas semanas de 2026, particularmente por el consumo de bienes y productos de primera necesidad.