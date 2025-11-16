CDMX suspenderá operaciones en verificentros y áreas de atención el lunes

Verificentros suspenderán actividades

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que este lunes 17 de noviembre de 2025 permanecerán cerrados los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

La dependencia explicó que la suspensión obedece al “Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial el 31 de enero de 2025. También se sustenta en el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo y en la fracción XIII del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de verificación vehicular.

Sedema señaló que las operaciones en los verificentros y áreas relacionadas se reanudarán el martes 18 de noviembre de 2025, en los horarios habituales.

La institución llamó a propietarios y poseedores legales de vehículos registrados en la capital a tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio.