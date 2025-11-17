Disminuye 32% el homicidio doloso en el Estado de México durante 2025

Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez

El homicidio doloso registró una disminución de 32 por ciento en el Estado de México en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durante la reunión de la Mesa de Paz realizada este lunes en el municipio de Huehuetoca.

La Gobernadora Delfina Gómez, quien encabeza diariamente estas sesiones de coordinación, informó que la baja del delito se debe a las acciones conjuntas entre autoridades federales, estatales y municipales. En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que la estrategia mantiene como objetivo fortalecer la seguridad en los 125 municipios mexiquenses mediante labores de vigilancia, capacitación policial y equipamiento.

Las autoridades estatales aseguraron que la reducción responde al trabajo operativo sostenido y a la colaboración entre instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, lo que ha permitido reforzar la presencia de cuerpos de seguridad en zonas con mayor incidencia delictiva.

En la reunión de la Mesa de Paz número 216 del año participaron el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; la Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina; y el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez. También asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la estrategia interinstitucional con el fin de consolidar un entorno más seguro para la población mexiquense.