¿El Desfile del Día de la Revolución Mexicana será este lunes 17 de noviembre? Fecha oficial, ruta y horario

Desfile de la Revolución Mexicana CIUDAD DE MÉXICO, 20NOVIEMBRE2024.- Elementos del Ejército Mexicano participaron en el 114 Aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo capitalino. (Graciela López Herrera)

Es una tradición que las Fuerzas Armadas de México realicen un desfile cívico-militar para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país.

Sin embargo, en el año presente, el día de descanso oficial por fecha festiva se recorrió a este lunes 17 de noviembre de 2025, lo que ha generado algunas dudas sobre la tradicional ceremonia.

¿Cuándo será el Desfile del Día de la Revolución Mexicana?

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana no tendrá un cambio de fecha este 2025.

Es decir, el desfile de este año mantendrá su fecha oficial de realización, la cual está fijada el jueves 20 de noviembre de 2025, con horario de inicio a las 10:00 horas de la mañana.

En esta emblemática ceremonia participan elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, los cuales exponen demostraciones especiales de eventos y personajes históricos, así como muestras tácticas.

La ruta del Desfile por el Día de la Revolución Mexicana

El recorrido iniciará en el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución, no obstante, por primera vez en todos los años de esta tradición, la ruta será distinta.

Debido a este cambio, cuyo propósito es agilizar el avance y ofrecer una presentación más fluida, la Secretaría de Defensa recomienda revisar el mapa de la ruta compartido a través de sus redes sociales para elegir la zona más conveniente.

El desfile aún atraveserá puntos emblemáticos del centro histórico, tales como el Palacio de Bellas Artes.

Desfile 20 de noviembre en CDMX: Alternativas viales

La ceremonia que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre ocasionará cortes a la circulación vehicular, por lo que es importante mantenerse al tanto de la información vial cercana a la zona.

No obstante, aquí te comentamos cuáles podrían ser las rutas alternas tomando a consideración la ruta oficial del desfile:

Avenida Constituyentes.

Avenida Presidente Masaryk.

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Lorenzo Boturini.

Fray Servando Teresa de Mier.

En caso de que no puedas asistir presencialmente al desfile cívico-militar, aún podrás presenciarlo en canales de televisión abierta o a través de transmisiones oficiales del Gobierno de México.