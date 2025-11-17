Entregan 386 títulos de propiedad en viviendas en Ecatepec

Entrega de títulos de propiedad en Ecatepec

Vecinos de Ecatepec recibieron el título de propiedad de sus viviendas construidas en predios ejidales, después de años de itentar conseguirlar, la colaboración de los gobiernos municipal, estatal y federal, y del Registro Agrario Nacional (RAN) lo hiceron posible.

Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Escatepec, reconoció que este proceso brinda certeza sobre el patrimonio de los 386 vecinos del municipio, que ahora contarán con la tranquilidad de tener el patrimonio de su familia.

Recordó que la industrialización de Ecatepec detonó el crecimiento demográfico del municipio, aunque la mayor parte de manera irregular, por lo que aún cerca de 50% de las comunidades registran cierta irregularidad.

La edil municipal señaló que su gobierno tiene prisa por regularizar todos los predios que sean posibles, ya que “es el trabajo de miles de ciudadanos ecatepenses por tener un cachito de tierra donde vivir y heredar a sus familiares”.

Héctor Sánchez Aranda, presidente del Comisariado Ejidal de San Cristóbal informó que esta entrega de títulos representa la historia de 386 familias que se asentaron hace 40 años o más en Ecatepec, que ahora ya son dueños de ese espacio que legalmente dejó de ser ejido y pasó a ser espacio de fuero común equiparable a una escritura pública.

Además reconoció que existe un rezago de más de 18 años en la regularización de la tenencia de la tierra, pues el anterior gobierno municipal mantuvo las puertas cerradas a los ejidatarios y colonos, pero la actual administración local ya las abrió.