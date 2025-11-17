Entregan apoyos a damnificados de explosión de gas, en Tlalnepantla

El alcalde Raciel Pérez Cruz, durante lka entrega de apoiyos a familias afectadas en la UH Tlalcalli (Especial)

Apoyo a damnificados — Seis días después de la explosión que se registró en la Unidad Habitacional Tlalcalli, por acumulación de gas en uno de los departamentos del complejo residencial, lo que causó daños materiales en diversos edificios, autoridades municipales de Tlalnepantla comenzaron con la entrega de apoyos económicos a familias damnificadas.

La pronta entrega de apoyos derivó en la aprobación que se llevó a cabo en el Cabildo Municipal para apoyar a las familias afectadas por este siniestro, por lo que se autorizó un presupuesto de más de 4 millones de pesos para la atender esta emergencia.

Luego de contar con luz verde por parte del cabildo, el alcalde Raciel Pérez Cruz hizo la entrega de cheques a las personas cuyas viviendas presentaron afectaciones y para ello estuvo acompañado por integrantes de su gabinete.

Ante familias que resultaron afectadas, el edil de Tlanepantla subrayó su compromiso de respaldar a quienes enfrentan emergencias y apuntó que “el Gobierno Municipal estará atento a sus necesidades en todo momento”, aseguró.

Por su parte, Jezabel Delgado Flores, Directora de Bienestar Municipal, informó que se entregaron 26 cheques destinados a condóminos de 11 edificios afectados, que en conjunto suman 65 departamentos dentro de la UH Tlalcalli. Asimismo, reportó que habitantes de 15 viviendas de la colonia Lomas Tlalnemex también recibirán apoyos económicos en los próximos días.

La funcionaria explicó que para entregar los apoyos se realizó un censo, para garantizar que cada familia reciba la ayuda correspondiente y con base en los daños en sus viviendas.

Raciel Pérez Cruz refirió que en lo que va de su administración, Tlalnepantla ha proporcionado acompañamiento y apoyo a las familias damnificadas por situaciones de emergencia, como en casos de deslaves, además de trabajar en un programa de reubicación y construcción de viviendas, para el cual ya se tiene la donación de un terreno para avanzar con este proyecto.

