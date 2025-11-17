IECM, referente en procesos electorales con altos estándares de calidad: Patricia Avendaño

. .

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, afirmó que el organismo que encabeza se ha consolidado como un referente nacional en materia de calidad y transparencia, al ser la única instancia electoral subnacional certificada bajo la norma internacional ISO/TS 54001:2019 (ISO Electoral).

Durante su participación en la entrega de la octava recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), Avendaño subrayó la necesidad de que todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se certifiquen para elevar la calidad de los procesos democráticos en el país.

“Los beneficios se centran en que los sistemas de gestión electoral aseguran procesos alineados a estándares internacionales y se evalúan a través de auditorías internas”, destacó.

En la conferencia magistral titulada “Certificación ISO Electoral: Un compromiso de calidad”, la presidenta del IECM sostuvo que la calidad en el servicio público es la mejor respuesta frente a quienes cuestionan la permanencia de las instituciones electorales.

Explicó que la democracia, aunque intangible, se materializa en acciones concretas como obras, presupuestos, leyes, paz social, transparencia, seguridad y certeza en procesos legítimos.

Asimismo, advirtió que, en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiera las funciones de los OPLE, se enfrentaría un alto costo en la curva de aprendizaje, lo que afectaría la eficiencia de los procesos.

. .

En su intervención, Avendaño también resaltó la importancia de transformar el ejercicio del liderazgo institucional, señalando que este no recae únicamente en la alta dirección, consejerías o áreas administrativas, sino que se construye colectivamente entre todas y todos los integrantes de un organismo.

Finalmente, recomendó fortalecer la observación interna para detectar errores y ajustar procesos de manera continua, con el fin de adaptarlos a una realidad dinámica y garantizar la excelencia institucional.

El evento fue encabezado por la consejera presidenta del IEEPCNL, Beatriz Adriana Camacho Carrasco, junto con las consejerías que integran su Consejo General.